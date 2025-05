Ve čtyřiceti debutantem na MS. Fleuryho čeká útok na Triple Gold Club i last dance s Crosbym

Ještě jednou ukázal, že k lednímu hokeji má neobyčejný vztah, že tuhle hru s černou pryží jednoduše miluje. Svou vášeň, kvůli níž byl ostatně nominován na Bill Masterton Trophy, Marc-André Fleury potvrdil rozhodnutím posílit kanadský mančaft na mistrovství světa. Ve čtyřiceti, po oznámení konce kariéry, s vědomím, že se hraje ve Švédsku na pro něj neznámých obřích “letištích”. I tak si populární brankářská persona si řekla, že ještě nemá dost. “Flower” letí!

Když se mu naskytla příležitost ještě si protáhnout aktivní sportovní pouť, neváhal.

Proč?

Možná to zní lehce překvapivě, ale Fleury až teď, „na stará kolena”, zjistí, jaké to je chytat v dresu seniorské repre. S javorovým listem na prsou šel do akce pouze jako teenager, dvakrát si přivezl stříbro ze dvacítek.

V roce 2010 sice figuroval v nominaci Kanady na olympiádu, ale plnil pouze roli trojky. Neodčapal ani minutu.

Další nepoznaná zkušenost pro zbožňovaného veterána?

Na světovém šampionátu nikdy nebyl, prvně pocítí atmosféru tohoto tradičního každoročního turnaje. Vyzkouší si něco nového, byť na poslední chvíli...

A to dokonale pasuje k jeho povaze vstřícného dobrodruha. „Jsem nadšený, tohle jsem ještě nezažil,” culil se na tiskové konferenci, už alespoň navenek oklepaný z hořkého vyřazení od Vegas Golden Knights.

Na Sida budu křičet, ať poctivě dře

Premiérová účast přináší také naději na zisk poct, co mu ve sbírce chybí a o které ještě neměl šanci usilovat. Nejde jen o světové zlato, ale třeba také o členství v Triple Gold Clubu, elitní společnosti, která zahrnuje vítěze MS, olympijských her a Stanley Cupu.

Nablýskaný pohár získal „MAF” třikrát (pokaždé s pittsburskými Penguins), pod pěti kruhy se radoval při již zmíněné účasti před 15 lety.

Teď se pokusí dobýt i titul mistra světa, přičemž se nechal zlákat k posílení nároďáku i jedním velkým kamarádem. Sidneym Crosbym, se kterým toho tolik prožil ve Steel City.

Nejde jen prsteny… ale třeba také o spousty kanadských žertíků, stovky odehraných duelů, společně vyzrávali ze supertalentů v hokejové persony. Jsou si ohromně blízcí.

S Tučňáky třikrát došli na vrchol, stali se, ještě s Jevgenijem Malkinem a Krisem Letangem, symboly vzestupu klubu. To Crosbyho s Fleurym udělali Pens jedničkami draftu.

Na časy v Pittsburghu zavzpomíná Fleury moc rád: „Je to už dávno, co jsme spolu se Sidem hráli naposledy. Určitě si to užijeme.” Poté rozesmál sebe i novináře: A bude velká zábava na něj křičet na tréninku, ať poctivě maká.”

Děti doma zlobily, tak radši chytám dál

Crosby už na MS párkrát byl, ostatně v roce 2015 dotáhl Kanadu v Praze ke zlatým plackám. Euforii z vyhraného finále by rád zažil i s Fleurym a dalším váženým parťákem Nathanem MacKinnonem.

Pro úspěch udělá všechno.

A to platí i pro známého dříče MacKinnona a take Fleuryho, který by jistě ocenil, kdyby jeho labutí píseň zněla sladce.

Bude to definitivní tečka za gólmanskou kariérou, co bude dál?

S generálním manažerem Minnesoty svým někdejším spoluhráčem Billem Guerinem se má sejít a probrat, jaké jsou možnosti. Ví, že nechce trénovat, nestojí ani o roli spjatou s mediálním světem.

Táhne ho to k maskovanému řemeslu, mohl by rozvíjet své nástupce v kleci Wild.

„Vyzkouším si toho víc a uvidím,” je otevřený různým variantám. Největší důraz chce ovšem klást na jinou než profesní oblast svého života. Přeje si trávit více času s rodinou.

Ale až po MS, teď ho čeká ještě jedna maskovaná mise.

Ostatně, když mluvil o své motivaci odletět do Skandinávie, s úsměvem zažertoval: „Vrátil jsem se domů a děti se chovaly šíleně. Tak mi došlo, že musím dál chytat.”

