Ve stopách Novaka Djokoviče? Obliba bezlepkové stravy v NHL roste

Tablety v ruce ihned po dosednutí na střídačku. Dovednostní koučing. Mentální koučing. Špičkový sportovec dnes nesmí podcenit vůbec nic. Mezi čím dál akcentovanější oblasti profesionálních hokejistů patří pochopitelně také strava.

Doba, kdy jste si o přestávce zápasu dali cigaretku a po utkání pivo, je dávno pryč. Ostatně řada borců za tyto neřesti zaplatila, viz předčasná úmrtí na rakovinu plic (Mike Bossy, Guy Lafleur a další). Je součástí doby, že také hokejisté NHL řeší, co jí. A někteří víc než ostatní.

Bezlepková dieta byla dlouho spojována jen s celiaky, ačkoli forem citlivosti na lepek je víc. V posledních letech ovšem studií o plošné škodlivosti přibývá. Nedávný výzkum Harvardské univerzity například jednoznačně konstatuje, že lepek škodí všem. Víme, že prostřednictvím stimulace tvorby zonulinu zvyšuje propustnost střevní stěny, kudy pak proniká do oběhu nestrávené jídlo. To irituje imunitní systém, a organismus se proto ocitá v zánětu. Otázka nezní jestli, otázka zní, jak moc.

Věděli jste třeba, že mezi celiaky je desetkrát vyšší výskyt autoimunitních chorob?

Známým vyznavačem bezlepkové diety je třeba tenista Novak Djokovič. Vyřazení koblih, těstovin a fast foodu mu evidentně nijak neublížilo. Popularita tohoto typu stravování roste rovněž v NHL. „Je to teď mezi hráči asi největší trend,“ cituje renomovaný magazín Hockey News Kimberli Pikeovou, sportovní dietoložku z Ball State Univerzity. „Jestli jsem se něco naučila, tak nevymlouvat jim, co funguje. A ono to funguje.“

Pike úzce spolupracuje s Columbusem Blue Jackets a Philadelphií Flyers, individuální klienty má ale v osmnáctce týmů NHL. Bohužel potvrzuje, že lidí s celiakií přibývá – a to ne všechnu citlivost na lepek umíme pojmenovat, natož diagnostikovat. Mezi hokejisty, kteří se k vyřazení lepku veřejně přiznali, patří například Karl Alzner nebo Jay Beagle. Oba se vydali touto cestou už před lety, ještě coby spoluhráči ve Washingtonu.

„Jay a já jsme to vyzkoušeli a zaznamenali docela dobré věci,“ přiznal se Alzner. „Méně žaludečních potíží, méně plynatosti a celkově mnohem víc energie.“

Víc energie a míň trávicích problémů – to je evergreen benefitů, které lidi po vyřazení lepku zmiňují. Ta hlavní výhoda je ale zcela prozaická, bez lepku jste doslova přinuceni volit zdravější potraviny. „Vede je to k přirozeným potravinám, jako je ovoce, zelenina, kvalitní maso, ořechy, semínka. Zato jíte méně průmyslově zpracovaných výrobků, protože lepek je skoro ve všem baleném, konzervovaném a v každém polotovaru,“ varuje dietoložka.

Není to zase taková dřina, podstatné je vyřadit pšeničné produkty (lepek ve formě gliadinu a gluteninu). Pokročilí celiaci můžou špatně snášet i žito (secalin) a ječmen (hordein), kdy imunita reaguje tzv. křížem (tzn. vadí už i podobné substance). Pokud někdo vyřazuje lepek preventivně, stačí mu zpravidla ignorovat pšenici. Ta je ale dnes skoro všude.

Tiše se skrývá i v průmyslově zpracovaných produktech, na jejichž škodlivosti se mimochodem shodnou výživáři všech zaměření. Je třeba jít cestou původních potravin. „Každý, kdo má strach o své zdraví, zvlášť pokud úzce souvisí s jeho výplatní páskou, měl by už kvůli kvalitě volit právě bezlepkové potraviny,“ píše Hockey News.

Větší povědomí o mikroživinách, makroživinách a alergenech pak není nikdy k zahození. „Už jen to, že se naučíte číst štítky na potravinách, zvedá představu o tom, co si posíláte do těla. Začnete volit nutričně bohatší jídlo. Původní bezlepkové obilniny, ovoce a zelenina nabízí mnohem vyšší nutriční obsah,“ dodává Kimberli Pike.





