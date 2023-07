Ve střelbě se musím zlepšit, hlásí Maccelli po podpisu. Těší jej Bjugstadův návrat

Jméno Matias Maccelli se hokejoví fanoušci začali pořádně učit až v průběhu loňské sezony. Teprve dvaadvacetiletý forvard prožil ročník, ve kterém nastřádal 49 bodů v 64 odehraných zápasech. Arizona jej odměnila novou smlouvou na tři roky, kontrakt mu dohromady přinese 10,275 milionu dolarů, což tedy dělá 3,425 milionu dolarů za sezonu.

Vskutku velmi pěkné peníze na to, že finský útočník zatím v nejlepší lize světa odehrál jen 87 utkání. V sezoně 2022/23 ale ukázal, že si je zaslouží.

Pouze Clayton Keller a Nick Schmaltz na tom byli v týmové produktivitě lépe. Prvně jmenovaný dokončil sezonu s více než bodem na utkání. Schmaltz, sedmadvacetiletý centr, zapsal 58 bodů, navíc jako jeden z mála v týmu byl v plusových číslech ve statistice +/-.

Pak už ale nejčastěji bodoval právě Maccelli, jenž dopadl lépe než třeba Lawson Crouse nebo Barrett Hayton, kteří zároveň odehráli podstatně více duelů. Rodák z Turku navíc nahrál na 38 branek, což bylo hned po Kellerovi druhé nejvyšší číslo z týmu Coyotes.

„Vždy je to velká dřina, ono to celkově nepřichází snadno. Loni se mi ovšem vydařilo léto, proto sezona dopadla z individuálního pohledu docela dobře,“ pokyvuje Maccelli.

Sám ale dodává, že je neustále co zlepšovat. Vzhledem k tomu, že nabral zmíněných 38 nahrávek, nastřílel jen 11 gólů. „Součástí mé hry vždy bylo, abych dal co nejlépe přihrávku. Nikdy jsem příliš nehledal okamžitou střelu. V NHL ale prostě střílet musíte, protože pokaždé tolik prostoru nedostanete,“ doplňuje šikovné levé křídlo.

Uplynulou sezonu dokončila Arizona na třinácté pozici v Západní konferenci. Zámořští novináři ji před začátkem ročníku viděli ještě níže, právě díky přispění mladých útočníků si ale Kojoti vedli nad očekávání. Tým ukázal, že potenciál do budoucna rozhodně má.

„Když s kluky hrajete více let, naučíte se, jak přesně to hrají a jaké věci na ledě dělají,“ prozrazuje Maccelli. „Podle mě budeme příští sezonu mnohem lepší, přišlo k nám několik zajímavých posil. Zatím jsem nadšený a nemůžu se dočkat, až to všechno zase začne.“

Velkou radost udělal Maccellimu návrat zkušeného centra Nicka Bjugstada, jenž sice byl na konci minulé sezony vyměněn z Arizony do Edmontonu, jako volný hráč se ale rozhodl do mužstva trenéra Tourignyho vrátit.

„Bjugy mi hodně pomohl na ledě i mimo něj, ale všichni noví kluci jsou skvělí parťáci. Bez debat nám pomohou také,“ říká Maccelli.

Kojotům momentálně pod platovým stropem zbývá necelých devět milionů dolarů. Přes léto přivedli výměnou za druhé kolo draftu 2024 Seana Durziho z Los Angeles, nazpátek zlanařili Troye Stechera a podepsali i několik dalších hokejistů v ideálním věku. O body by se nově měli starat Alexander Kerfoot a Jason Zucker, defenzívu zpevní Travis Dermott a o místo v sestavě zabojuje Zach Sanford.

