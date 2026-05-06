Ve Vancouveru dál padají hlavy. Trenér vydržel jen rok, Canucks prý znají nástupce

20. května 9:00

David Zlomek

Zemetřesení ve Vancouveru Canucks nekončí pouze u manažerských křesel. Poté, co se hokejových operací ujala dvojčata Henrik a Daniel Sedinovi a novým generálním manažerem se stal Ryan Johnson, přišel na řadu i trenérský štáb. Klub v úterý oficiálně potvrdil, že propouští hlavního trenéra Adama Footeho i jeho asistenty.

Pro Footeho, který loni v létě převzal kormidlo po odchodu Ricka Toccheta do Philadelphie, jde o bleskový konec po jediné sezoně. Canucks pod jeho vedením prožili jeden z nejhorších ročníků ve své historii, když s bilancí 25-49-8 a pouhými 58 body obsadili absolutní dno celé NHL.

Statistiky týmu jsou naprosto děsivé: Vancouver skončil poslední v úspěšnosti oslabení, v počtu inkasovaných gólů i v procentuální úspěšnosti zákroků brankářů, přičemž v nastřílených gólech mu patřilo předposlední 31. místo. Jedinou světlou výjimkou byla přesilovka (14. v lize).

„Byl to velmi těžký a turbulentní rok se spoustou proměnných,“ přiznal Johnson na tiskové konferenci. „Nebylo to snadné rozhodnutí. Jsou to skvělí trenéři a skvělí lidé, ale zkrátka jsem cítil, že organizace potřebuje nový hlas a novou skupinu, která zahájí další éru klubu.“

Hledání nového lodivoda má už od samého začátku jednoho favorita. Je jím bývalý defenzivní specialista a nynější kouč záložního týmu v Abbotsfordu Manny Malhotra. Toho před dvěma lety na farmu přivedl právě Ryan Johnson a jejich spolupráce vyvrcholila ziskem historicky prvního Calder Cupu v roce 2025. Johnson se netají tím, že Malhotra má přesně ty lidské i profesní vlastnosti, které tým uprostřed hluboké přestavby potřebuje.

„Manny ukázal schopnost rozvíjet mladé hráče, budovat s nimi pouto a samozřejmě vyhrát s velmi mladým týmem. Určitě si s ním sednu a promluvíme si o budoucnosti,“ potvrdil Johnson.

