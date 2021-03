Večerní program ozdobí derby mezi Devils a Rangers, v noci přijde bitva o Albertu

V sobotu večer budeme moci sledovat čtyři zápasy ve skvělých časech, v noci na neděli je pak na programu dalších osm utkání. Už v sedm večer láká derby mezi New Jersey a New York Rangers, atraktivní bude jistě také duel mezi Pittsburghem a Philadelphií, dvěma konkurenty v boji o play-off. Hlavní lahůdka ale přijde až v noci, respektive časně ráno, od čtyř si to rozdají v bitvě o Albertu Edmonton a Calgary. Poslední souboj dvou nesmiřitelných rivalů skončil pro Flames ostudným debaklem 1:7, Calgary tak prahne po odvetě.

19:00 New Jersey Devils - New York Rangers

Večerní program NHL odstartuje derby mezi New Jersey a NY Rangers. Ani jeden z týmů není se svou pozicí v tabulce spokojený. Devils mají jen šestnáct bodů a jsou sedmí, Rangers jsou na šestém místě s 21 body, ale odehráli o tři zápasy víc. New Jersey prohrálo čtyřikrát v řadě, naposledy právě s Rangers 1:6. Rangers nemají špatnou formu, vyhráli pět z posledních sedmi duelů. Dva ze tří vzájemných soubojů v této sezoně vyhráli Devils.

19:00 New York Islanders - Buffalo Sabres

V newyorské aglomeraci zůstaneme, jen se přesuneme do Brooklynu, kde domácí Islanders vyzvou Buffalo. Zápas by měl být poměrně jednoznačnou záležitostí, protože se utkají první a poslední tým Východní divize. Islanders tabulku s třiceti body vedou, Sabres mají o patnáct bodů méně. Newyorčané vyhráli pět z posledních šesti utkání, naopak Buffalo už pětkrát v řadě prohrálo. Všechny čtyři dosavadní vzájemná utkání vyhráli Islanders.

19:00 Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers

Pittsburgh a Philadelphií čeká už třetí vzájemný zápas v řadě, v těch dvou předchozích nejprve vyhráli Penguins 5:2 a poté Flyers 4:3. Celkově vedou na vzájemné zápasy v této sezoně Flyers 3:1. Philadelphia je na tom v tabulce o něco lépe, s 27 body se nachází ve Východní divizi na čtvrtém místě, a to ještě odehrála o dva zápasy méně než Pittsburgh, který má 25 bodů. Penguins z posledních pěti utkání vyhráli třikrát, zatímco Philadelphia čtyřikrát, takže také forma je na její straně.

20:00 Nashville Predators - Florida Panthers

Od dvaceti hodin poprvé zavítáme do Centrální divize, Nashville vyzve Floridu. Predators těsně před polovinou základní části nemohou být se svou pozicí spokojeni, s dvaceti body jim patří až šesté místo a na postupové příčky ztrácí již jedenáct bodů. Z posledních šesti zápasů dokázal Nashville čtyři vyhrát, naposledy ale nestačil 4:5 právě na Floridu. Panthers jsou v tabulce s 32 body třetí, na první místo ztrácí jen dva body. Z posledních pěti zápasů ale hned třikrát prohráli. Na vzájemné zápasy vede Florida v této sezoně 2:1.

1:00 Arizona Coyotes - Minnesota Wild

Arizona v posledních sezónách patřila v lize do podprůměru, ale pomalu se přeci jen zvedá, v minulé sezoně už si zahrála po sedmi letech play-off a ráda by si to letos zopakovala. Zatím je ale v tabulce Západní divize s 23 body šestá a na postupové pozice ztrácí čtyři body. Z posledních čtyři utkání se jen jednou radovala z výhry. Minnesota ještě nedávno tabulku divize vedla, teď už je po slabším období, kdy ze tří poslední střetnutí vyhrála jen jedno, až čtvrtá. Coyotes a Wild se utkali naposledy včera a Minnesota se radovala z vysoké výhry 5:1.

1:00 Montreal Canadiens - Winnipeg Jets

V Montrealu rozhodně nepanuje dobrá nálada. Po sérii nevyrovnaných výkonů byl od mužstva odvolán trenér Claude Julien, ale ani pod jeho následovníkem a bývalým asistentem Dominiquem Ducharmem, se týmu zatím nedaří, ze čtyř zápasů pod jeho vedením třikrát prohrál. Přesto si Canadiens zatím v tabulce Severní divize drží postupové čtvrté místo. Winnipeg má o pět bodů víc než Montreal a v tabulce mu patří druhé místo. Formu mají Jets skvělou, vyhráli šest z posledních sedmi zápasů a také všechny tři vzájemná utkání s Montrealem, ten poslední před dvěma dny.

1:00 Vancouver Canucks - Toronto Maple Leafs

Dalším kanadským soubojem bude utkání mezi Vancouverem a Torontem, tedy dvou týmů s poněkud odlišnými starostmi. Zatímco Vancouver bojuje o to, aby ještě zachránil špatně rozehraný ročník a postoupil do play-off, Toronto skoro jistě postup nemine a brousí si zuby na vítězství v divizi. Canucks jsou s 22 body až šestí, na postupovou čtveřici ztrácí čtyři body. Konečně se jim alespoň začalo dařit, vyhráli dva z posledních tří duelů, naposledy porazili 3:1 právě Toronto. Pro Leafs, kteří jsou v tabulce s 38 body s velkým náskokem první, to byla první porážka po čtyřech výhrách v řadě. Tři předchozí zápasy proti Vancouveru Toronto ovládlo.

2:00 Colorado Avalanche - Anaheim Ducks

Colorado je týmem ze špičky Západní divize, se sedmadvaceti body mu patří třetí místo jen s tříbodovou ztrátou na vedoucí Vegas. Avalanche se navíc výborně daří, z posledních pěti utkání se hned čtyřikrát radovali z dvou bodů. Anaheim je na tom naopak prachbídně. Ve čtyřiadvaceti zápasech získal jen osmnáct bodů a v divizi je poslední. Na play-off Ducks ztrácejí už devět bodů a šance na postup se pomalu začínají rozplývat. Anaheim má momentálně nejhorší formu z celé NHL, prohrál devětkrát v řadě a získal za tohle období jen tři body. Proti Coloradu se ale Anaheimu v tomto ročníku docela daří, ve všech třech utkáních proti Avalanche bodoval, jednou dokázal vyhrát.

2:00 Dallas Stars - Columbus Blue Jackets

Dallas v minulé sezoně hrál finále Stanley Cupu s Tampou a v této sezoně měl v plánu podniknout minimálně stejně úspěšnou jízdu play-off. Jenomže zatím to vypadá, že Stars by mohli ve vyřazovacích bojích úplně chybět, protože se šestnácti body jsou v Centrální divizi poslední. Dallas sice odehrál nejméně zápasů z týmů v divizi, ale ani jeho bodový průměr by na první čtyřku nestačil. Z posledních jedenácti zápasů Dallas desetkrát prohrál. Také Columbus si nedávno prošel herní krizí, když prohrál pětkrát v řadě, poslední dva zápasy už ale zase vyhrál, naposledy proti Dallasu. Columbus je s 25 body v tabulce pátý. Dva ze tří dosavadních zápasů těchto týmů v tomto ročníku vyhrál Columbus.

3:00 Los Angeles Kings - St. Louis Blues

Los Angeles je zatím týmem na hraně. Dobrými výkony se dostalo až na příčky zaručující play-off, přišel ale výsledkový propad v podobě čtyř porážek v řadě a teď už jsou Kings zase až pátí a na důležité čtvrté místo ztrácí čtyři body, oproti Minnesotě navíc odehráli o zápas navíc. St. Louis je naopak v herní pohodě, vyhrálo čtyřikrát po sobě a v Západní divizi mu patří druhá příčka pouze o bod za prvním Vegas. Blues však odehráli více zápasů než ostatní mužstva, takže musí dál pravidelně bodovat, aby se v nejlepší čtveřici udrželi. Kings a Blues spolu hráli naposledy včera a vyrovnané utkání nakonec 3:2 v prodloužení vyhrálo St. Louis. Na vzájemné zápasy v této sezoně ale vedou Kings 3:2.

4:00 Edmonton Oilers - Calgary Flames

Noční program okoření od čtvrté hodiny populární bitva o Albertu, souboj dvou velkých rivalů Edmontonu a Calgary. Favorit je poměrně jasně daný, jsou jim domácí Oilers, a to i přesto, že jsou aktuálně v herním útlumu, když prohráli třikrát v řadě s Torontem, kterému vstřelili dohromady jen jednu branku. Předtím měl ale Edmonton sérii pěti výher v řadě a stále se drží s 28 body na postupové třetí příčce. Calgary sice vyhrálo dva z posledních tří zápasů, ale hrálo jen se slabou Ottawou, jinak z posledních devíti zápasů šestkrát prohrálo. V tabulce jsou Flames pátí s dvoubodovou ztrátou na čtvrtý Montreal, mají oproti němu ale odehrány o dva zápasy navíc. V této sezoně jsme viděli už tři derby o Albertu, v prvním uspělo Calgary, v dalších dvou pak Edmonton, naposledy dokonce uštědřil soupeři výprask 7:1.

4:30 San Jose Sharks - Vegas Golden Knights

Průvodce programem NHL zakončíme v Kalifornii, do San Jose přijede Vegas. San Jose patří v tomto ročníku k nejslabším týmům celé NHL a v play-off ho pravděpodobně neuvidíme. V tabulce Západní divize jsou Sharks s devatenácti body až sedmí a na postupovou čtyřku ztrácí už osm bodů. Z posledních pěti utkání San Jose čtyřikrát prohrálo, naposledy 4:5 v prodloužení právě s Vegas. Golden Knights mají na rozdíl od Sharks výbornou formu, z vítězství se radovali už pětkrát v řadě a v Západní divizi jsou s 31 body nejlepším týmem. Vegas ovládlo oba zápasy se San Jose v této sezoně, vždy to bylo na ledě Sharks.

