Vedení Toronta se s Dermottem dohodlo na prodloužení smlouvy

Travis Dermott se na konci července mohl stát chráněným volným hráčem, avšak vedení Maple Leafs se smlouvou neotálelo. Se čtyřiadvacetiletým kanadským obráncem se klub dohodl na prodloužení spolupráce o další dvě sezóny, během kterých si zadák vydělá tři miliony dolarů.

Travis Dermott prožil v dresu Maple Leafs zatím svou bodově nejhorší sezónu, avšak i přesto si vysloužil nový kontrakt. Bilance 2+4 za jednapadesát zápasů však problémová není, protože se jedná spíše o defenzivněji laděného beka, který je ve výkonností spíše až šestým nebo sedmým bekem v pořadí, takže nedostává takovou porci na ledě jako jiní. Vedení Toronta bylo tedy s výkony Dermotta v rámci možností spokojeno, a tak si jej pojistilo na další dva roky.

Kratší smlouva vyhovuje oběma stranám, své k tomu řekl čtyřiadvacetiletý zadák Toronta. „Kratší smlouva je pro mě v momentální chvíli lepší. Cítím, že ještě musím světu i sobě dokázat, že na to mám. Mám však sebevědomí a vidím potenciál v herním stylu, kterým se prezentuju. Je hezké dostat dvouletou smlouvu, uvidíme, co budu schopen udělat pro tým. Každopádně mě čekají snad další dobré dva roky.“

Řeč přišla také na výkony v předchozí sezóně. „Cítil jsem, že jsem odehrál dobrou sezónu. Samozřejmě výkyvy formy tam byly, ale ty má každý. Když se však poohlédnu zpět, tak jsem se cítil dobře, našel jsem si víc svůj styl hry. Myslím, že jsem hrál slušně do defenzívy, kde jsem si začal více věřit. Věřil jsem víc sám sobě, nebál jsem se být na puku a dělal jsem i méně chyb.“

Travis Dermott byl draftován ve druhém kole roku 2015 na celkové 34. pozici, když si jej vybrala právě organizace Maple Leafs. Za své působení v kanadsko-americké NHL si připsal 208 startů v základních částech, když si připsal bilanci 11+36, v play off přidal 22 zápasů s bilancí 2+3.

Čtyřiadvacetiletý Kanaďan zároveň prohlásil, že jej neznepokojuje, že by mohl být nechráněným hráčem v rámci draftu, jenž proběhne 21. července, kdy se bude zaplňovat soupiska celku Seattle Kraken, který se představí už v příští sezóně. Všechny týmy NHL s výjimkou Vegas, kterého se to netýká, musí do 17. července předložit seznam chráněných hráčů, které si Seattle nebude moci vybrat. Seznam se bude skládat ze sedmi útočníků, tří obránců a jednoho brankáře, nebo osmi libovolných hráčů a jednoho brankáře.

„Nikdy nevíte, co se v rámci trejdů stane. Mám to vzadu v mysli, že bych se mohl stěhovat. Rozhodně jsem nedostal žádnou záruku, že by se to nemohlo uskutečnit. Holt kdyby se to stalo, tak by se stalo. Momentálně jsem šťastný, že můžu být tady. Toronto je místo, kde chci být, je tu celá má rodina a jsou tu také nejlepší hokejoví fanoušci,“ prohlásil Travis Dermott, jenž by rád v Torontu zůstal i nadále.

