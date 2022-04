Vedle Crosbyho vyrostla hvězda. Guentzel? Jeden z nejlepších střelců v NHL, smeká Sullivan

Může se to vůbec? Co? Mluvit o jiných pittsburských hráčích než Sidney Crosbym s Krisem Letangem a Jevgenijem Malkinem jako o hvězdách? Občas se zdá, že se na zbytek ansámblu, co sedává v kabině Tučňáků a pečlivě poslouchá pokyny respektovaného kouče Mikea Sullivana, pro všechnu tu aureolu, co Sida s Genem obklopuje, zapomíná. Nemělo by. Ti přehlížení plejeři totiž dokážou fantastické věci, zeptejte se bostonských Bruins.

Pittsburgh s Bostonem svádí souboj o co nejlepší postavení pro vyřazovací boje.

Medvědi si nejspíš malovali, jak Penguins odzbrojí tím, že ubrání Crosbyho. Jenže tenhle tým má – dokonce i v časech, kdy je Malkin suspendovaný – i jiné individuality.

Takový Casey DeSmith vystřihl v tuze důležitém mači výkon, co vejde do dějin. Lapil 52 puků a atakoval rekord NHL v počtu zákroků potřebných k čistému kontu.

A zazářil také Jake Guentzel, Hattrickem i dobytím čtyřicetigólové mety. Výsledek? Jednoznačná výhra 4:0!

Právě o Guentzelovi bude řeč. Díky třígólové show, zakončené ranou do prázdné, podruhé v kariéře dosáhl na hranici 40 tref za sezonu. To v 21. století před ním zvládli v dresu Pens už jen Crosby s Malkinem.

"Podle mého názoru je jedním z nejlepších kanonýrů v NHL," klaní se mu Sullivan. "Ukazuje to rok co rok a za mě je zkrátka elitním hráčem," dodává.

Není si potřeba nic nalhávat, mnoho zásahů si Guentzel připsal díky spolupráci s Crosbym, nefalšovanou kanadskou ikonou, co patří mezi absolutně nejlepší borce, co kdy obuli brusle.

Nicméně pracovitý Američan na privilegium hrát vedle slavné osmasedmdesátky nehřeší, vlastní pílí i ochotou chodit na hranu brankoviště, kde schytá mnoho štulců jde gólům naproti.

To, co ovšem odděluje Guentzela od ostatních snaživců, co zkoušeli vedle pittsburského lídra prorazit (třeba Dominika Simona), je skvělý přehled o hře. "Zdobí ho vysoké hokejové IQ," míní Sullivan.

Ne, tenhle rodák z Omahy není obyčejný pěšák. Nasázet dvakrát během tří sezon 40 branek se povede jen machrům, kterým sluší označení hvězda. Ostatně jak v roce 2020, tak letos byl pozván na All-Star Game.

Sám zůstává nohama na zemi. "Mám kliku, že hraju s skvělými hokejisty."

Směle se přitom může mezi takové počítat. V tomto ročníku už má na kontě 81 bodů, přes osmdesátku se v éře platových stropů u Tučňáků dostali už jen Crosby, Malkin a Phil Kessel.

Vybraná společnost, viďte?

Teď do ní patří zarputilý rychlík, co šel v roce 2013 na řadu až ve třetí rundě. Byla to trefa do černého, jackpot. Vždyť jen pět nadějí z tehdejšího draftu má bohatší střelecký účet než Guentzel (161).

I to svědčí o tom, že by bylo přezíravé jeho mistrovství přehlížet.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+