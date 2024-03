Vegas Golden Knights si Tomáše Hertla nepořizovali, aby pomohl hned teď. Nicméně pochopitelně by byli rádi, kdyby se z operace, při níž mu byla vyčištěna uvolněná chrupavka v levém koleni, zotavil co nejdřív. Český útočník tomu dává dva týdny.

"Pomalu se budu vracet na led," řekl Hertl. "Dávám si pozor, abych nedělal nic, co nemám, abych byl stoprocentní. Doufám, že během dalšího týdne budeme vědět víc."

Hertlovi, který v této sezóně nasbíral 34 bodů (15 gólů, 19 asistencí) ve 48 zápasech, zbývá šest sezon do konce osmileté smlouvy. Aby ho Vegas získalo, musel se vzdát klauzule o zákazu výměny. Hertl uvedl, že v jeho rozhodnutí hrála roli i situace Žraloků.

"Vždycky přemýšlíte o svých možnostech, protože nedávná situace v San Jose, to nebylo v posledních letech jednoduché," řekl upřímně. "Posledních pár let jsme byli po polovině sezony venku. Každý rok je to určitě těžší a těžší, obzvlášť letos.“

Zároveň to ale neznamená, že výměnu bere jako únik nebo úlevu.

"Bylo těžké opustit San Jose, ale nemohl jsem říct ne, protože je mi už třicet let,“ zmínil touhu po Stanley Cupu. „Myslím, že mám stále co nabídnout, a San Jose je prostě na jiném místě. Můžete ve Vegas vyhrát teď nebo příští rok a pak další rok poté, a na to se opravdu těším, protože jako hokejista chcete vyhrát."

Dalším faktorem byl asistent trenéra Golden Knights Joel Ward, který s Hertlem odehrál poslední tři sezony své kariéry v NHL v San Jose v letech 2015-18.

"Když jsem to řekl své ženě, tak jí to nevadilo, protože znala jeho ženu, takže jsme od nich slyšeli, že je skvělé tady žít," popisoval Hertl.

Na prvním místě je ale pochopitelně a nový tým, o kterém Hertl cítí, že mu může hodně přinést.

"Můžu být užitečný hráč na obou stranách kluziště. Jsem opravdu silný na puku, podržím ho, ale tay tvořím," odpověděl na to, co přinese ke stolu. "V průběhu let jsem hrál oslabení i přesilovky, takže cokoliv bude trenér chtít, splním. Mimo led si myslím, že můžu být jedním z lídrů. Nevadí mi mluvit k týmu. Určitě chci najít cestu, jak být jedním z vůdčích osobností."

