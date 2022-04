Vegas ještě žije! Bojujeme o život, přiznává Pacioretty

Situace v Západní konferenci je ještě stále pořádně zamotaná. Do boje o postup do play-off se hlásí pět mužstev, jenže vstupenky jsou volné jen tři. Golden Knights však v současné chvíli žádnou netřímají, jsou první pod čárou. Aby udrželi naději na účast ve vyřazovací části, museli v noci na čtvrtek přetlačit Washington, což se jim vítězstvím 4:3 v prodloužení povedlo. Že je ale čeká ještě trnitá cesta, ví i Max Pacioretty, jenž se na výhře podílel asistencí.

Vegas je v posledních dnech pod velkým tlakem. Před středečním večerem ztrácelo na postupovou osmičku čtyři body a oproti jiným týmům mělo ještě odehráno o zápas navíc. Zlá situace, ve které se před play-off prostě nechcete nacházet.

V noci na čtvrtek se však Zlatým Rytířům povedlo vykřesat jiskřičku naděje. Sami porazili v prodloužení Washington a jejich největší konkurent, Dallas, naopak zaváhal, když v Edmontonu prohrál 2:5. Rázem ztrácí svěřenci Petera DeBoera na osmé Stars pouhé dva bodíky, na sedmé Los Angeles potom tři a na šestý Nashville čtyři body. To vše se dá v posledních čtyřech kolech ještě smazat.

Do vyřazovací části by taky rád zasáhl Vancouver, který je dva body zpět za Golden Knights, jenže tomu se ve středu nepodařilo v prodloužení přehrát jiný kanadský celek – Ottawu, která při hře ve třech rozhodla o své výhře na ledě Canucks v poměru 4:3 a Kosatky už tak musí věřit v malý zázrak. Proti nim mají Vegas stále reálnou šanci, potřebují se však maximálně koncentrovat na zbývající duely a urvat z nich pokud možno všech osm bodů.

Zlatí Rytíři mají zbraně na to, aby ještě postup do vyřazovací části urvali. Jonathan Marchessault má v sezóně již více než šedesát kanadských bodů a téměř třicet vstřelených branek. Je tak jasným tahounem mužstva. To však potřebuje i další hráče, kteří týmový výkon podpoří. Mezi ně patří i Max Pacioretty, čtvrtý nejlepší střelec týmu v sezóně se šestnácti trefami.

Ten si dobře uvědomuje, že pozice týmu není ideální. „Jasně, bojujeme teď o život, víme, v jaké jsme situaci, musíme hrát tak tvrdě, jak jen dokážeme,“ nabádá produktivní útočník, který má v průměru téměř bod na utkání. V posledních dvou kláních zapsal dvě asistence.

A jaký by měl být recept na úspěch v posledních zápasech základní části? „Potřebujeme z každé situace vystřelit na bránu, ale také znepříjemnit život soupeřovu gólmanovi, aby se mu nechytalo dobře. Hlavně na něj ale musíme pálit z každého úhlu,“ radí Max Pacioretty, který stále jako celý zbytek organizace věří v postup Vegas do play-off.

