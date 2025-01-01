NHL.cz na Facebooku

Vegas oficiálně potvrdilo, že Pietrangelo v sezoně nenastoupí

9. října 3:00

Adam Čuba

V případě hvězdného zadáka Vegas se bohužel naplnil jeden z černých scénářů, Golden Knights včera oznámili, že zkušený zadák za ně v začínající sezoně 2025/2026 vinou zdravotních problémů s jistotou nenastoupí.

V létě se Pietrangelo nechal slyšet, že si od hokeje dává pauzu, přičemž se chce soustředit na své zdraví. Vědělo se, že někdejšího kanadského reprezentanta dlouhodobě trápí poraněná kyčel. V září každopádně svitla naděje, Pietrangelo úplně nevylučoval návrat na led ještě v tomto ročníku.

Teď je jasné, že se tak nestane. Malou útěchou budiž fakt, že Vegas dostalo po schvalovacím procesu, do kterého byl zahrnut sám hráč, liga a hráčské asociace NHLPA, potvrzeno, že může kompletně odepsat vysoký plat elitního zadáka, který činí 8.8 milionu na rok. Poté co se tak stane už Pietrangelo v celé sezoně 2025/2026 nesmí v NHL nastoupit.

Pro Rytíře je to samozřejmě ztráta, nicméně v klubu se s ní tak nějak počítalo. Borce, který v nejlepší lize odkroutil přes 1000 zápasů a získal v nich přesně 717 bodů, tak teď musí nahradit jiní zadáci. Obrana Vegas bude stát především na dvojici Noah Hanifin – Shea Theodore, což jsou hráči, kteří se rovněž pyšní statusem hvězdy, s nimi by ztráta Pietrangela neměla mužstvo kapitána Marka Stonea tolik bolet.

Alex Pietrangelo je bek ověnčený úspěchy. Stanley Cup vyhrál dvakrát, doma má zlato z Olympijských her, Světového poháru i šampionátu dvacítek. Zůstává otázkou, zda se pětatřicetiletý rodák z King City ještě někdy do NHL vrátí... Spekulace o úplném ukončení kariéry znovu ožívají...

