Vegas ovládlo Pacifickou divizi! Florida se rozloučila drtivým vítězstvím

16. dubna 7:05Jan Šlapáček
Svého vítěze po dnešku zná i Pacifická divize. Vegas dokázalo v posledním zápase porazit Seattle a Edmonton již svého soupeře nedokáže přeskočit. Vysokým vítězstvím zakončila sezónu Florida, která zničila Detroit osmi góly.
Golden Knights od výměny trenéra nabrali skvělou formu, která jim nakonec zajistila vítězství v Pacifické divizi. Vegas v posledním zápase základní části v domácím prostředí porazilo Seattle 4:1 a v play-off se postaví proti Utahu.
Florida svůj nevydařený ročník zakončila s velmi okleštěnou sestavou a vysokou výhrou 8:1 nad Detroitem. Red Wings ukončili sezónu ostudným výkonem, na kterém se nedají najít žádná pozitiva.
Buffalo Sabres - Dallas Stars
3:4sn. (1:1, 2:2, 0:0 - 0:0)
Branky a nahrávky
13. Norris (Benson, Power), 24. Benson (Kozak), 32. Tuch (Pearson, Power) – 3. Bourque (Lindell, Ljubuškin), 25. Lindell (Benn, Hryckowian), 36. Hryckowian, rozh. náj. W. Johnston.
Statistika
Střely na bránu: 24 – 28 | Přesilová hra: 0/3 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Colten Ellis (BUF) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 65:00
Jake Oettinger (DAL) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 65:00
Česká a slovenská stopa
Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 13:09
Tři hvězdy utkání
1. Wyatt Johnston (DAL) - 0+0
2. Zach Benson (BUF) - 1+1
3. Josh Norris (BUF) - 1+0
Tampa Bay Lightning - New York Rangers
2:4 (0:1, 1:3, 1:0)
Branky a nahrávky
32. Bjorkstrand (Sabourin, Chaffee), 41. Perry (Girgensons, Lilleberg) – 5. Kartye (Zibanejad, Gavrikov), 22. Kartye (J. Miller, Sheary), 25. Perreault (Cuylle, Kartye), 33. Zibanejad (Lafrenière, J. Miller).
Statistika
Střely na bránu: 31 – 21 | Přesilová hra: 0/3 – 1/2 | Trestné minuty: 10 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Brandon Halverson (TBL) – 17 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,0 %, odchytal 56:47
Dylan Garand (NYR) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Jaroslav Chmelař (NYR) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 13:26
Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:53
Adam Sýkora (NYR) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 08:44
Tři hvězdy utkání
1. Tye Kartye (NYR) - 2+1
2. Corey Perry (TBL) - 1+0
3. Scott Sabourin (TBL) - 0+1
Florida Panthers - Detroit Red Wings
8:1 (1:0, 4:1, 3:0)
Branky a nahrávky
5. Hinostroza (Skoog), 26. Kunin (M. Tkachuk, Alscher), 29. Greer (Gregor, Jansson), 30. Mike Benning (Skoog, Luostarinen), 33. Mike Benning (Sebrango, Samoskevich), 49. Schwindt (Alscher, Hovorka), 50. Reinhardt (Kunin, M. Tkachuk), 59. Kunin (Reinhardt) – 37. Faulk (DeBrincat, Chiarot).
Statistika
Střely na bránu: 27 – 25 | Přesilová hra: 1/1 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Daniil Tarasov (FLA) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 60:00
John Gibson (DET) – 11 zákroků, 4 OG, úspěšnost 73,3 %, odchytal 31:54
Cam Talbot (DET) – 8 zákroků, 4 OG, úspěšnost 66,7 %, odchytal 28:06
Česká a slovenská stopa
Marek Alscher (FLA) – 0+2, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:33
Mikuláš Hovorka (FLA) – 0+1, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:08
Tři hvězdy utkání
1. Mike Benning (FLA) - 2+0
2. Luke Kunin (FLA) - 2+1
3. Marek Alscher (FLA) - 0+2
Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs
3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Branky a nahrávky
7. Batherson (Giroux, Spence), 39. Foegele (Thomson, Zetterlund), 60. Cozens (Pinto, Giroux) (TS) – 49. Nylander (Quillan, Cowan).
Statistika
Střely na bránu: 38 – 20 | Přesilová hra: 2/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
James Reimer (OTT) – 19 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95 %, odchytal 60:00
Dennis Hildeby (TOR) – 35 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,6 %, odchytal 58:08
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Drake Batherson (OTT) - 1+0
2. Claude Giroux (OTT) - 0+2
3. Dennis Hildeby (TOR) – 35 zákroků
Chicago Blackhawks - San Jose Sharks
5:2 (0:1, 1:1, 4:0)
Branky a nahrávky
40. Rinzel (Donato, Burakovsky), 44. Crevier (Bedard), 49. Greene (Del Mastro, Burakovsky), 51. Crevier (Bertuzzi), 55. Lardis (Bedard, Kaiser) – 9. Ferraro (Sherwood), 26. Misa (Orlov, Sherwood).
Statistika
Střely na bránu: 24 – 17 | Přesilová hra: 0/3 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Spencer Knight (CHI) – 15 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 60:00
Jaroslav Askarov (SJS) – 19 zákroků, 5 OG, úspěšnost 79,2 %, odchytal 59:39
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Louis Crevier (CHI) - 2+0
2. Connor Bedard (CHI) - 0+2
3. Ryan Greene (CHI) - 1+0
Vegas Golden Knights - Seattle Kraken
4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Branky a nahrávky
38. Theodore (R. Smith, Dowd), 42. Marner (McNabb, Eichel), 53. R. Smith (Andersson, Eichel), 57. R. Smith (Korczak, Hertl) – 23. S. Wright (Nyman, Oleksiak).
Statistika
Střely na bránu: 26 – 23 | Přesilová hra: 0/2 – 0/0 | Trestné minuty: 0 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Carter Hart (VGK) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 59:42
Niklas Kokko (SEA) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15.25
Tři hvězdy utkání
1. Reilly Smith (VGK) - 2+1
2. Carter Hart (VGK) – 22 zákroků
3. Mitchell Marner (VGK) - 1+0