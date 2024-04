Vegas podruhé zvítězilo v Dallasu, Boston se vrací do vedení v sérii

Na dnešním programu byla tři utkání. Série se přesunula do Toronta za stavu 1:1, Dallas s Edmontonem pak hráli druhý domácí zápas.

TORONTO MAPLE LEAFS - BOSTON BRUINS

2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

STAV SÉRIE: 1:2

Druhé vítězství pro Boston

Velmi vyrovnané utkání. Zápas šel za stavu 1:1 do třetí třetiny a Boston do ní vstoupil skvěle. Už po 67 vteřinách se dostal do vedení, když se prosadil DeBrusk. Stadion Toronta vybouchl radostí v čase 51:25, kdy srovnal skóre domácí Bertuzzi, avšak osmadvacet vteřin nato poslal Boston zpět do vedení kapitán Marchand. Ten stejný hráč poté trefil prázdnou branku.

Branky a nahrávky

34. Knies (Marner, Edmundson), 52. Bertuzzi (Rielly, Domi) – 38. Frederic (Geekie, H. Lindholm), 42. DeBrusk (Marchand, Coyle), 52. Marchand (Heinen), 60. Marchand (Pastrňák).

Statistika

Střely na bránu: 30 – 34 | Přesilová hra: 0/5 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Samsonov (TOR) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,91 %, odchytal 58:30

Jeremy Swayman (BOS) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,33 %, odchytal 59:17



Česká a slovenská stopa

David Pastrňák (BOS) – 0+1, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 20:03

Pavel Zacha (BOS) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 16:47

David Kämpf (TOR) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:45



Tři hvězdy utkání

1. Jeremy Swayman (BOS) 93,33 %

2. Brad Marchand (BOS) 2+1

3. Ilja Samsonov (TOR) 90,91 %

DALLAS STARS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

STAV SÉRIE: 0:2

Dallas doma vyhořel

Vítěz Západní konference má vážný problém. Dallas na svém ledě ani na druhý pokus nezdolal defenzivně hrající Vegas a do Nevady poletí za nepříznivého stavu 0:2 na zápasy. Texasanům dnes nepomohla ani skutečnost, že díky Robertsonovi skórovali jako první. Golden Knights načasovali všechny své góly do závěrů třetin. V té první Marchessault zařídil vyrovnání, vítězný gól dal v čase 38:53 obránce Hanifin. Ve třetí části Stars marně dobývali zabetonovanou obranu a hosté si zásluhou Eichela užili ještě jednu radost z gólu do prázdné brány.

Branky a nahrávky

17. J. Robertson (Heiskanen, Benn) – 19. Marchessault (Eichel, Barbašev), 39. Hanifin (N. Roy, W. Carrier), 60. Eichel (Marchessault).

Statistika

Střely na bránu: 21 – 26 | Přesilová hra: 1/1 – 0/1 | Trestné minuty: 6 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 58:46

Logan Thompson (VGK) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 8:41

Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:15



Tři hvězdy utkání

1. Logan Thompson (VGK) 20 zákroků

2. Noah Hanifin (VGK) 1+0

3. Jake Oettinger (DAL) 23 zákroků

EDMONTON OILERS - LOS ANGELES KINGS

4:5pp (1:3, 2:0, 1:1 - 0:1)

STAV SÉRIE: 1:1

Kings vyrovnali stav série

Kings v dnešním zápase ani jednou neprohrávali. Domácí však vždy dokázali náskok soupeře smazat a zápas dostali až do prodloužení. Jenže to nemělo dlouhého trvání, už po necelých třech minutách to na sebe vzal kapitán Kopitar a přesnou střelou srovnal stav série.

Branky a nahrávky

18. Kulak (Draisaitl, Foegele), 28. Holloway (Carrick, Janmark), 31. Hyman (Draisaitl, McDavid), 44. Holloway (Janmark) – 4. Kempe (Kopitar), 15. Kempe (Kopitar), 19. Doughty (Arvidsson, Danault), 42. Fiala (Spence, Byfield), 63. Kopitar.

Statistiky

Střely na bránu: 31 – 36 | Přesilová hra: 1/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Stuart Skinner (EDM) – 21 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,8 %, odchytal 62:03

Cam Talbot (LAK) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 61:34



Česká a slovenská stopa

Do utkání nenastoupil žádný český ani slovenský hokejista.



Tři hvězdy utkání

1. Adrian Kempe (LAK) 2+0

2. Dylan Holloway (EDM) 2+0

3. Anže Kopitar (LAK) 1+2

