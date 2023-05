Vegas přejelo Edmonton a v sérii znovu vede

Třetí duel byl poměrně jednoznačný, Edmonton se sice dostal ve třetí minutě do vedení, od té doby však skórovali pouze hosté. Ti se tak navrátili zpět do vedení a do čtvrtého duelu, který se bude hrát pozítří v Edmontonu, mají lepší výchozí pozici.

EDMONTON OILERS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

1:5 (1:2, 0:3, 0:0)

STAV SÉRIE: 1:2

Vegas se vrací do vedení

Edmonton ve druhém zápase dokázal vyrovnat stav série, když si ze stadionu soupeře odvezl vítězství 5:1. Hned ve třetím duelu však Rytíři zvítězili úplně stejným výsledkem a vrátili se zpět do vedení.

Dnes šlo o velmi vyrovnaný duel, kde rozhodla druhá třetina. V ní se Vegas podařilo hned třikrát skórovat. Hořkosladkou příchuť musí mít zápas pro brankáře Brossoita, který se už ve 12. minutě zranil a musel střídat.

Branky a nahrávky

3. Foegele (Ryan, R. McLeod) – 5. Marchessault (Eichel), 20. Marchessault (Eichel), 28. Whitecloud (R. Smith, Hague), 31. Eichel (McNabb), 38. Stephenson (N. Roy).

Statistika

Střely na bránu: 28 – 33 | Přesilová hra: 0/2 – 0/4 | Trestné minuty: 10 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Stuart Skinner (EDM) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6%, odchytal 32:03

Jack Campbell (EDM) – 9 zákroků, 1 OG, úspěšnost 90%, odchytal 27:57

Laurent Brossoit (VEG) – 3 zákroky, 1 OG, úspěšnost 75%, odchytal 11:44

Adin Hill (VEG) – 24 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100%, odchytal 47:48



Česká a slovenská stopa

Zápas se odehrál bez československé účasti.



Tři hvězdy utkání

Jack Eichel (VEG) 1+2

Jonathan Marchessault (VEG) 2+0

Adin Hill (VEG) 24 zákroků

