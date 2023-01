Vegas převálcovalo Washington! Chicago vyhrálo v St. Louis

Pořádně nabitý program NHL přinesl čtrnáct zápasů a spoustu zajímavých věcí. Největší vítězství noci si připsali hokejisté Vegas, kteří zdolali Washington na svém ledě 6:2. V noci se dařilo i Chicagu, které uspělo na ledě St. Louis.

BUFFALO SABRES - ANAHEIM DUCKS

6:3 (2:0, 1:3, 3:0)

Buffalo si poradilo s Anaheimem

Sabres znovu ukázali své ofenzivní kvality a Anaheimu dokázali vstřelit šest branek. Buffalo získalo důležité dva body a vše napovídá tomu, že by letos mohlo zabojovat o vyřazovací boje.

Branky a nahrávky

10. Cozens (Dahlin, Ljubuškin), 18. J. Skinner (Tuch, Ta. Thompson), 31. Krebs (Dahlin, Okposo), 43. V. Olofsson (Ljubuškin), 49. V. Olofsson (Jost, Power), 54. Krebs (Tuch, Ljubuškin) – 25. Zegras (R. Strome, Comtois), 29. Zegras (Beaulieu), 36. Benoit (Zegras, Henrique).

Statistika

Střely na bránu: 39 – 37 | Přesilová hra: 1/2 – 0/1 | Trestné minuty: 7 – 9



Kdo se postavil do brankoviště?

Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 34 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 60:00

John Gibson (ANA) – 33 zákroků, 6 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Victor Olofsson (BUF) - 2+0

2. Peyton Krebs (BUF) - 2+0

3. Ilja Ljubuškin (BUF) - 0+3

CALGARY FLAMES - TAMPA BAY LIGHTNING

6:3 (1:0, 2:2, 3:1)

Calgary vyzrálo na Tampu

Hokejisté Calgary odehráli velmi dobré utkání a dokázali z něj vytěžit dva body za vítězství 6:3. Lightning bojovali až do samotného konce, při hře bez brankáře ale dvakrát inkasovali...

Branky a nahrávky

18. Kadri (Toffoli, R. Andersson), 33. Toffoli (E. Lindholm, Dubé), 38. R. Andersson (Mangiapane, Backlund), 48. Dubé (R. Andersson, Hanifin), 58. Huberdeau (Lucic, Hanifin), 60. Coleman (Hanifin, Backlund) – 31. Stamkos, 32. Naměstnikov (Paul, Maroon), 56. Cirelli (Hedman, Kučerov).

Statistika

Střely na bránu: 41 – 24 | Přesilová hra: 1/4 – 0/6 | Trestné minuty: 21 – 27



Kdo se postavil do brankoviště?

Daniel Vladař (CGY) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 59:52

Andrej Vasilevskij (TBL) – 35 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 58:11



Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 18:49

Daniel Vladař (CGY) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 59:52



Tři hvězdy utkání

1. Rasmus Andersson (CGY) - 1+2

2. Tyler Toffoli (CGY) - 1+1

3. Dillon Dubé (CGY) - 1+1

FLORIDA PANTHERS - MINNESOTA WILD

5:3 (1:0, 2:1, 2:2)

Florida má skvělou formu

Čtvrtá výhra z pěti zápasů. Florida se dostává do solidního tempa a začíná pravidelně bodovat. Panthers si v domácím prostředí poradili s Minnesotou, kterou po velkém boji porazili 5:3.

Branky a nahrávky

20. Lundell (Barkov, Reinhart), 22. Luostarinen, 40. Verhaeghe (Montour, M. Tkachuk), 48. Forsling (Denisenko, Cousins), 60. Reinhart (Lundell, M. Staal) – 29. Boldy (J. Eriksson Ek, Kaprizov), 45. J. Eriksson Ek (Kaprizov, Addison), 59. Spurgeon (Boldy, J. Eriksson Ek).

Statistika

Střely na bránu: 27 – 32 | Přesilová hra: 1/2 – 2/2 | Trestné minuty: 19 – 9



Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Lyon (FLA) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 60:00

Filip Gustavsson (MIN) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 58:44



Česká a slovenská stopa

Radko Gudas (FLA) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 25:34



Tři hvězdy utkání

1. Gustav Forsling (FLA) - 1+0

2. Alex Lyon (FLA) - 29 zákroků

3. Joel Eriksson Ek (MIN) - 1+2

DETROIT RED WINGS - PHILADELPHIA FLYERS

1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Flyers slaví těsné vítězství

Hlavní postavou zápasu byl Carter Hart, který skvělým výkonem dovedl Philadelphii k vítězství. Red Wings poslali na branku soupeře jednatřicet střel a prosadili se pouze jednou, když se v samotném závěru prosadil Lucas Raymond.

Branky a nahrávky

60. Raymond (Kubalík, Seider) – 50. Laughton (Hayes, Allison), 54. N. Cates (Konecny).

Statistika

Střely na bránu: 31 – 25 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 6 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Ville Husso (DET) - 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 56:13

Carter Hart (PHI) - 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Filip Hronek (DET) - 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:54

Dominik Kubalík (DET) - 0+1, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:30



Tři hvězdy utkání

1. Carter Hart (PHI) - 30 zákroků

2. Scott Laughton (PHI) - 1+0

3. Lucas Raymond (DET) - 1+0

COLUMBUS BLUE JACKETS - SAN JOSE SHARKS

5:3 (0:1, 2:1, 3:1)

Columbus otočil duel se Sharks

San Jose v zápase dvakrát vedlo, jednou dokonce o dva góly, ani to mu však na výhru nestačilo. Columbus se nevzdal, bojoval a nakonec zápas otočil ve svůj prospěch a vyhrál 5:3.

Branky a nahrávky

32. J. Gaudreau (Laine, Blankenburg), 33. Jenner (K. Johnson, Nyquist), 44. Laine (Roslovic, J. Gaudreau), 53. Nyquist (K. Johnson), 59. Kuraly (Blankenburg, Peeke) – 11. Meier (Gregor, Hertl), 26. Bonino (Sturm, Jayc. Megna), 42. Sturm.

Statistika

Střely na bránu: 29 – 25 | Přesilová hra: 1/2 – 0/1 | Trestné minuty: 7 – 9



Kdo se postavil do brankoviště?

Joonas Korpisalo (CBJ) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 59:50

Kaapo Kähkönen (SJS) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 58:28



Česká a slovenská stopa

Tomáš Hertl (SJS) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:27



Tři hvězdy utkání

1. Gustav Nyquist (CBJ) - 1+1

2. Patrik Laine (CBJ) - 1+1

3. Johnny Gaudreau (CBJ) - 1+1

MONTREAL CANADIENS - TORONTO MAPLE LEAFS

3:2pp. (0:2, 2:0, 0:0 - 1:0)

Montreal zaskočil Toronto

Maple Leafs po první třetině vedli o dva góly a vypadalo to, že tento zápas odehrají v naprostém klidu. Montreal však ve druhé části vyrovnal a duel dovedl do prodloužení, ve kterém rozhodl Rem Pitlick.

Branky a nahrávky

22. Jos. Anderson (Suzuki, R. Pitlick), 34. Harvey-Pinard (Pezzetta, Belzile), 63. R. Pitlick (Hoffman, Savard) – 1. Giordano (Nylander, Matthews), 18. Järnkrok (Timmins, Marner).

Statistika

Střely na bránu: 31 – 38 | Přesilová hra: 0/4 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Sam Montembeault (MTL) – 36 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 61:49

Ilja Samsonov (TOR) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 61:55



Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:09



Tři hvězdy utkání

1. Sam Montembeault (MTL) - 36 zákroků

2. Rafaël Harvey-Pinard (MTL) - 1+0

3. Josh Anderson (MTL) - 1+0

OTTAWA SENATORS - WINNIPEG JETS

1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Winnipeg nedal Ottawě šanci

Winnipeg ukázal, že nepatří k nejlepším týmům náhodou. Na ledě Ottawy byli Jets lepším týmem a zaslouženě dotáhli zápas do vítězného konce. Senators ani tentokrát nebudou se svým výkonem spokojení...

Branky a nahrávky

12. Norris (Giroux) – 7. Ehlers (Morrissey, Scheifele), 25. Scheifele (Connor, Schmidt), 34. Wheeler (Ehlers, Pionk), 57. Scheifele (Jonsson Fjällby, Wheeler), 59. Perfetti (Ehlers, Wheeler).

Statistika

Střely na bránu: 26 – 30 | Přesilová hra: 0/4 – 2/8 | Trestné minuty: 53 – 15



Kdo se postavil do brankoviště?

Anton Forsberg (OTT) – 25 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 59:57

Connor Hellebuyck (WPG) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 59:50



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Mark Scheifele (WPG) - 2+1

2. Nikolaj Ehlers (WPG) - 1+2

3. Blake Wheeler (WPG) - 1+2

NEW YORK ISLANDERS - CAROLINA HURRICANES

2:5 (2:2, 0:1, 0:2)

Aho hattrickem sestřelil Islanders

Po vyrovnané první třetině se zápas začal stáčet na stranu Caroliny a mohl za to především Sebastian Aho. Finský útočník dokázal do konce zápasu zkompletovat hattrick a vystřelil Hurricanes vítězství.

Branky a nahrávky

15. Holmström (Lee), 16. Nelson – 1. J. Staal (Chatfield, Burns), 4. Fast (J. Staal), 37. S. Aho II (Teräväinen), 48. S. Aho II, 60. S. Aho II (Teräväinen, Stastny).

Statistika

Střely na bránu: 31 – 26 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 10 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Sorokin (NYI) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 57:20

Frederik Andersen (CAR) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 59:42



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:58



Tři hvězdy utkání

1. Sebastian Aho (CAR) - 3+0

2. Jordan Staal (CAR) - 1+1

3. Brock Nelson (NYI) - 1+0

DALLAS STARS - ARIZONA COYOTES

4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Sebejistý výkon Dallasu

Dallas potvrdil roli favorita, během první třetiny dal Arizoně tři góly a namířil si to k vítězství. Dvakrát se v zápase dokázal trefit český útočník Radek Faksa!

Branky a nahrávky

3. Faksa (Gurjanov, Hakanpää), 5. Ja. Benn (J. Robertson, Heiskanen), 14. Faksa (F. Olofsson, Lindell), 35. W. Johnston (Heiskanen, C. Miller).

Statistika

Střely na bránu: 39 – 33 | Přesilová hra: 1/4 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Ingram (ARI) – 35 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 59:47

Jake Oettinger (DAL) – 33 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) – 2+0, 2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:18



Tři hvězdy utkání

1. Radek Faksa (DAL) - 2+0

2. Jake Oettinger (DAL) - 33 zákroků

3. Jamie Benn (DAL) - 1+0

ST. LOUIS BLUES - CHICAGO BLACKHAWKS

3:5 (0:2, 2:2, 1:1)

Výborná produktivita Blackhawks

Chicago vyslalo na branku soupeře osmnáct střel a hned pětkrát dostalo puk až za brankovou čárou. Blues byli v zápase mírně lepším týmem, na všechny góly Blackhawks ale nedokázali zareagovat.

Branky a nahrávky

23. Kyrou (B. Schenn, Faulk), 34. Barbašev (Kyrou, Thomas), 50. Leddy (Parayko, Barbašev) – 11. Dickinson (Lafferty, S. Jones), 14. Lafferty (Dickinson), 22. R. Johnson (Blackwell, Entwistle), 24. Athanasiou (Dickinson, I. Phillips), 57. Domi (T. Johnson, P. Kane).

Statistika

Střely na bránu: 32 – 18 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 11 – 15



Kdo se postavil do brankoviště?

Jordan Binnington (STL) – 3 zákroky, 4 OG, úspěšnost 57,1 %, odchytal 23:59

Thomas Greiss (STL) –10 zákroků, 1 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 33:13

Jaxson Stauber (CHI) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Jason Dickinson (CHI) - 1+2

2. Ivan Barbašev (STL) - 1+1

3. Sam Lafferty (CHI) - 1+1

NASHVILLE PREDATORS - LOS ANGELES KINGS

5:3 (2:1, 0:2, 3:0)

Nashville i přes komplikace zdolal Kings

Nashville měl výborný vstup do utkání a ve 39. sekundě vedl 2:0. Kings se z tohoto dokázali otřepat a do konce druhé části dali tři góly a dostali se do vedení. Třetí část však přinesla další obrat - Predators se trefili třikrát a vyhráli 5:3.

Branky a nahrávky

1. Granlund (A. Carrier, R. Johansen), 1. Duchene (Glass, Josi), 49. R. Johansen (Granlund, Josi), 54. Duchene (A. Carrier, Glass), 57. Co. Smith (Josi, Pärssinen) – 10. Durzi (Kopitar), 27. Kempe (Kopitar, Doughty), 38. Byfield (Danault, Durzi).

Statistiky

Střely na bránu: 28 – 34 | Přesilová hra: 1/4 – 1/1 | Trestné minuty: 15 – 9



Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) - 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 60:00

Pheonix Copley (LAK) - 1 zákrok, 2 OG, úspěšnost 33,3 %, odchytal 0:39

Jonathan Quick (LAK) - 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 56:12



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Matt Duchene (NSH) - 2+0

2. Ryan Johansen (NSH) - 1+1

3. Mikael Granlund (NSH) - 1+1

SEATTLE KRAKEN - COLORADO AVALANCHE

1:2sn. (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)

Colorado uspělo v nájezdech

Naprosto vyrovnané utkání se za stavu 1:1 dostalo až do samostatných nájezdů, v nichž ten rozhodující proměnil Nathan MacKinnon a vystřelil Coloradu bod k dobru.

Branky a nahrávky

30. Donato – 29. Newhook (Lehkonen, MacDonald), rozh. náj. MacKinnon.

Statistika

Střely na bránu: 27 – 27 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Philipp Grubauer (SEA) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 65:00

Pavel Francouz (COL) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 65:00



Česká a slovenská stopa

Pavel Francouz (COL) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 65:00



Tři hvězdy utkání

1. Nathan MacKinnon (COL) - 0+0

2. Pavel Francouz (COL) – 26 zákroků

3. Philipp Grubauer (SEA) – 26 zákroků

VANCOUVER CANUCKS - EDMONTON OILERS

2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Hyman se blýskl čtyřmi body

Hlavní hvězda zápasu? Zach Hyman. Útočník Oilers byl u všeho a připsal si gól a tři asistence. Edmonton uspěl na ledě Vancouveru a vyhrál 4:2. Pro Canucks další hodně těžký den...

Branky a nahrávky

37. Kuzmenko (E. Pettersson, Q. Hughes), 44. J. Miller (Q. Hughes, Garland) – 2. McDavid (Hyman), 9. Hyman (McDavid, Nugent-Hopkins), 30. Draisaitl (Hyman, Nugent-Hopkins), 60. Nugent-Hopkins (Hyman).

Statistiky

Střely na bránu: 29 – 29 | Přesilová hra: 0/2 – 1/1 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Spencer Martin (VAN) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 59:14

Stuart Skinner (EDM) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Zach Hyman (EDM) – 1+3

2. Quinn Hughes (VAN) – 0+2

3. Ryan Nugent-Hopkins (EDM) – 1+2

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - WASHINGTON CAPITALS

6:2 (2:0, 3:1, 1:1)

Vegas přejelo Washington

Golden Knights dali v domácím prostředí šest gólů a připsali si velké vítězství nad Capitals. Celek z hlavního města USA se nemohl v duelu opřít o své brankáře, kteří toho příliš nepředvedli.

Branky a nahrávky

3. Martinez (Stephenson, Pietrangelo), 8. N. Roy (Marchessault, Martinez), 23. Amadio (Stephenson), 33. Froese (Röndbjerg, Pietrangelo), 34. Cotter (N. Roy), 44. Cotter (Kolesar, N. Roy) – 39. Oshie (E. Gustafsson, D. Strome), 51. M. Johansson (T. van Riemsdyk, Kuzněcov).

Statistika

Střely na bránu: 27 – 22 | Přesilová hra: 0/1 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Logan Thompson (VGK) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 59:33

Darcy Kuemper (WSH) – 14 zákroků, 4 OG, úspěšnost 77,8 %, odchytal 32:04

Charlie Lindgren (WSH) – 7 zákroků, 2 OG, úspěšnost 77,8 %, odchytal 26:57



Česká a slovenská stopa

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:48



Tři hvězdy utkání

1. Paul Cotter (VGK) - 2+0

2. Nicolas Roy (VGK) - 1+2

3. Alec Martinez (VGK) - 1+1

