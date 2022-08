Vegas řeší trable v brankovišti. Kdo zalepí díru po Lehnerovi?

Je to pár dní, co Golden Knights oznámili, že Robin Lehner zmešká nejspíše kompletní příští ročník kvůli operaci. To je pro Vegas veliká komplikace, jelikož přišlo o jasnou jedničku. Kdo bude v následující sezoně hájit brankoviště celku z Nevady?

Celek z města hazardu má ve své organizaci hned čtyři gólmany se smlouvou v NHL. V loňském ročníku se ve Vegas výborně uvedl Logan Thompson, který kryl Lehnerovi důstojně záda. Odchytal však jen 19 zápasů a zůstává otázkou, zda dostane šanci být stálou jedničkou.

Na začátku přestupového období Rytíři podepsali Michaela Hutchinsona, který přišel z Toronta jako volný hráč. Kanadský gólman však v uplynulém ročníku odehrál většinu zápasů na farmě.

V záloze mají Golden Knights ještě Laurenta Brossoita, který se však vrací po zranění a není jisté, zda bude na začátku ročníku na 100 % připraven. Pod smlouvou je i Jiří Patera, který bude nejspíše sbírat zkušenosti na farmě v Hendersonu.

Z volných hráčů už není moc na výběr. Jediné jméno se slušným renomé je Braden Holtby, kterého však také trápí zranění a údajně zvažuje i konec kariéry. Dále jsou k mání Jean-Francois Berube, Cory Schneider, Garret Sparks, Michael McNiven a Adam Húska. To není příliš velký seznam, ze kterého by se dala vybrat opora mezi tři tyče pro ambiciózní Golden Knights.

Proto Vegas nejspíše budou zkoušet výměnu. Třeba se dohodnou se San Jose Sharks, kde mají aktuálně tři slušné gólmany Reimera, Kahkonena a Hilla. A právě James Reimer by mohl být zkušeným gólmanem, který má stále co nabídnout. V loňském ročníku nastoupil do 48 zápasů a připsal si 91,1% úspešnost zákroků. Za rok bude nechráněným volným hráčem.

Generální manažer Islanders sice v červenci říkal, že by rád udržel ruský tandem Sorokin, Varlamov na Long Islandu, ale v NHL se mění situace každou vteřinou. Oficiálně ještě nejsou podepsáni 3 klíčoví chránění volní hráči, zároveň se snaží o Kadriho, ale pod stropem mají pouze 11 milionů dolarů. Kdyby do Vegas vyměnili Varlamova, tak by ušetřili 5 milionů, s tím už se manipulovat dá.

Dočká se vysvobození Joonas Korpisalo? Po výborném play off v roce 2020 šel finský brankář výkonnostně hodně dolů. Branku Columbusu navíc převzal Elvis Merzlikins. Nový start v kvalitním týmu by mohl osmadvacetiletému gólmanovi prospět.

V širším výčtu brankářů, kteří by se teoreticky mohli ve Vegas objevit jsou i Jake Allen, Anton Khudobin či John Gibson. Co však Kelly McCrimmon udělá za krok je nyní těžké odhadovat. Je však jisté, že díra, kterou Lehner udělal, musí být nějakým způsobem zalepena.

Share on Google+