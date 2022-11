Vegas v prodloužení zdolalo Maple Leafs, Islanders předvedli skvělý obrat proti Rangers

Noc na středu přinesla jedenáct zápasů a hodně jich nabídlo skvělou podívanou. Dobře si počínali hokejisté Golden Knights, kteří dokázali v prodloužení uspět na ledě Toronta. Velkolepý obrat předvedli Islanders, kteří v derby třemi góly ve třetí třetině otočili duel proti Rangers. Bylo toho ale mnohem víc!

BUFFALO SABRES - ARIZONA COYOTES

1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Arizona překvapila Buffalo

Arizona vstoupila do utkání velmi dobře a podobné nastavení se dokázala udržet celý zápas. Oporou Coyotes byl navíc i Karel Vejmelka, jenž se stal první hvězdou zápasu. Buffalo bude z tohoto výsledku hodně zklamané.

Branky a nahrávky

15. T. Thompson (Dahlin, Quinn) – 1. Crouse (Maccelli), 18. Maccelli (Välimäki, Hayton), 43. O'Brien (Moser, Keller), 58. Keller (O'Brien, Boyd).

Statistiky

Střely na bránu: 33 – 24 | Přesilová hra: 1/4 – 1/3 | Trestné minuty: 10 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Eric Comrie (BUF) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 59:53

Karel Vejmelka (ARI) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Karel Vejmelka (ARI) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0 %, odchytal 60:00



Tři hvězdy utkání

1. Karel Vejmelka (ARI) - 32 zákroků

2. Matias Maccelli (ARI) - 1+1

3. Clayton Keller (ARI) - 1+1

NEW JERSEY DEVILS - CALGARY FLAMES

3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Sedmá výhra v řadě pro Devils

I v tomto zápase byl jednou z hlavních postav český brankář. Vítek Vaněček pochytal třiatřicet střel soupeře, inkasoval jen dvakrát a to nakonec Devils stačilo k sedmé výhře v řadě. Calgary naopak prohrálo šestkrát za sebou.

Branky a nahrávky

26. Graves (Hischier, Tatar), 37. Hamilton (Zetterlund, Bratt), 52. Hischier (Hamilton, Tatar) – 12. Kadri (Andersson, E. Lindholm), 46. Toffoli (Andersson, Ružička).

Statistiky

Střely na bránu: 20 – 35 | Přesilová hra: 1/5 – 2/4 | Trestné minuty: 13 – 15



Kdo se postavil do brankoviště?

Vítek Vaněček (NJD) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3 %, odchytal 60:00

Jacob Markström (CGY) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 58:23



Česká a slovenská stopa

Vítek Vaněček (NJD) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3 %, odchytal 60:00

Tomáš Tatar (NJD) – 0+2, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:14

Adam Růžička (CGY) – 0+1, 0 účast, 1 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:25



Tři hvězdy utkání

1. Nico Hischier (NJD) – 1+1

2. Dougie Hamilton (NJD) – 1+1

3. Vítek Vaněček (NJD) – 33 zákroků

NEW YORK RANGERS - NEW YORK ISLANDERS

3:4 (1:1, 2:0, 0:3)

Islanders předvedli parádní obrat

Islanders znovu předvedli, že dokáží otáčet nepříznivě vyvíjející se zápasy. Rangers po dvou třetinách vedli 3:1 a vypadalo to, že si dokráčí pro dva body, tři góly v síti Šesťorkina v poslední třetině ale byly proti. V 55. minutě rozhodl Anders Lee.

Branky a nahrávky

12. Chytil (K. Miller, Fox), 21. Kreider (Panarin, Trocheck), 34. Trocheck (Panarin, Zibanejad) – 7. Palmieri (Parise, Pulock), 41. Pelech (Palmieri, Parise), 53. Nelson (Dobson, Barzal), 55. Lee (Romanov).

Statistiky

Střely na bránu: 40 – 26 | Přesilová hra: 2/4 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 57:54

Semjon Varlamov (NYI) – 37 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,5 %, odchytal 59:22



Česká a slovenská stopa

Filip Chytil (NYR) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 12:02

Libor Hájek (NYR) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:53



Tři hvězdy utkání

1. Kyle Palmieri (NYI) - 1+1

2. Anders Lee (NYI) - 1+0

3. Vincent Trocheck (NYR) - 1+1

PHILADELPHIA FLYERS - ST. LOUIS BLUES

5:1 (0:0, 3:0, 2:1)

St. Louis znovu vybouchlo

St. Louis se nachází v obrovské krizi a dnešní výkon tomu odpovídal. Flyers svého soka přehráli po všech směrech a dokráčeli si ke snadnému vítězství. První gól po návratu do NHL dal Lukáš Sedlák.

Branky a nahrávky

31. Allison (Provorov, Farabee), 37. Konecny (Tippett, Hayes), 40. Cates N. (Sanheim, Laughton), 47. Sedlák (Seeler, Cates N.), 60. Tippett (Konecny) – 46. O'Reilly (Barbašev, Leddy).

Statistiky

Střely na bránu: 35 – 28 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 14 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Felix Sandström (PHI) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 60:00

Thomas Greiss (STL) – 30 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Lukáš Sedlák (PHI) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:25



Tři hvězdy utkání

1. Felix Sandström (PHI) – 27 zákroků

2. Noah Cates N. (PHI) – 1+1

3. Travis Konecny (PHI) – 1+1

OTTAWA SENATORS - VANCOUVER CANUCKS

4:6 (2:1, 0:1, 2:4)

Šestá prohra v řadě pro Ottawu

Po skvělém létě přichází v Ottawě na řadu pořádné vystřízlivění. Tým se trápí a proti Vancouveru si připsal šestou porážku za sebou. Canucks nezačali zápas ideálně, po polovině zápasu šel jejich výkon nahoru a jsou z toho dva body.

Branky a nahrávky

1. Batherson (DeBrincat, Bernard-Docker), 20. Hamonic (Stützle), 55. Stützle (DeBrincat), 58. Giroux (Sanderson) – 20. Horvat (Bear, Rathbone), 34. Michejev (Q. Hughes, E. Pettersson), 42. Horvat (Garland), 49. Boeser (Ekman-Larsson, Garland), 55. Studnicka, 60. E. Pettersson (J. Miller, Myers).

Statistiky

Střely na bránu: 41 – 28 | Přesilová hra: 2/5 – 0/3 | Trestné minuty: 13 – 17



Kdo se postavil do brankoviště?

Cam Talbot (OTT) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 58:25

Spencer Martin (VAN) – 37 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,2 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Bo Horvat (VAN) – 2+0

2. Martin Spencer (VAN) – 37 zákroků

3. Drake Batherson (OTT) – 1+0

TORONTO MAPLE LEAFS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

3:4pp. (1:2, 2:0, 0:1 - 0:1)

Vegas přetlačilo Toronto v prodloužení

V Torontu se hrál zápas plný zvratů a zajímavého hokeje. Hrdinou duelu se stal útočník Reilly Smith, který nejdříve v 52. minutě vyrovnal a následně rozhodl i prodloužení. Maple Leafs se dneska nemohli opřít o výkon svého brankáře.

Branky a nahrávky

6. Liljegren (Rielly, Aston-Reese), 34. Marner (Matthews, Sandin), 37. Liljegren (Marner, Rielly) – 1. N. Roy (W. Carrier), 18. Eichel (Ma. Stone, Stephenson), 52. Re. Smith (W. Karlsson, McNabb), 61. Re. Smith (Theodore, W. Karlsson).

Statistiky

Střely na bránu: 31 – 20 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Erik Källgren (TOR) – 16 zákroků, 4 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 60:23

Logan Thompson (VGK) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 60:23.



Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:08



Tři hvězdy utkání

1. Reilly Smith (VGK) – 2+0

2. Timothy Liljegren (TOR) – 2+0

3. Jack Eichel (VGK) – 1+0

DETROIT RED WINGS - MONTREAL CANADIENS

2:3sn. (1:2, 0:0, 1:0 - 0:0)

Montreal zvládl v Detroitu nájezdy

Red Wings byli v zápase lepším týmem, ale těžko hledali recept na překonání skvělého Jakea Allena, který se stal první hvězdou utkání. Duel za stavu 2:2 dokráčel až k samostatným nájezdům, v nichž ten rozhodující proměnil kapitán Nick Suzuki. Slovenský útočník Juraj Slafkovský byl ve třetí třetině vyloučen do konce utkání.

Branky a nahrávky

17. Czarnik (Kubalík, Copp), 51. Raymond (P. Suter, Hronek) – 6. Hoffman (Gallagher, Harris), 20. Hoffman (Gallagher, Dvorak), rozh. náj. Suzuki.



Statistiky

Střely na bránu: 43 – 33 | Přesilová hra: 0/7 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 35



Kdo se postavil do brankoviště?

Ville Husso (DET) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 65:00

Jake Allen (MTL) – 41 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,3 %, odchytal 59:38



Česká a slovenská stopa

Dominik Kubalík (DET) – 0+1, 0 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:47

Filip Hronek (DET) – 0+1, -2 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 22:02

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 15, čas na ledě 10:33



Tři hvězdy utkání

1. Jake Allen (MTL) – 41 zákroků

2. Nick Suzuki (MTL) – 0+0

3. Mike Hoffman (MTL) – 2+0

TAMPA BAY LIGHTNING - EDMONTON OILERS

2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Edmonton slaví v Tampě, přišel ale o Kanea

Vítězství Edmontonu na ledě Tampy bylo zaplaceno ošklivým zraněním útočníka Evandera Kanea, kterého jeden ze soupeřů smolně řízl bruslí do ruky. Podle prvotních informací podstoupí Kane operaci a bude svému hodně dlouho chybět.

Branky a nahrávky

10. Hagel (Kučerov, Point), 41. Killorn (Perbix, Point) – 8. Foegele (R. McLeod), 23. McDavid (Nugent-Hopkins, Barrie), 25. Draisaitl (McDavid, Hyman).

Statistiky

Střely na bránu: 37 – 29 | Přesilová hra: 0/5 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 57:49

Jack Campbell (EDM) – 35 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,6 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:26



Tři hvězdy utkání

1. Connor McDavid (EDM) - 1+1

2. Brayden Point (TBL) - 0+2

3. Jack Campbell (EDM) - 35 zákroků

WINNIPEG JETS - DALLAS STARS

5:1 (0:0, 4:1, 1:0)

Winnipeg ovládl souboj se Stars

Do vedení se v tomto zápase dostali hokejisté Dallasu, nicméně od té doby byl na ledě defacto pouze jeden tým. Winnipeg započal velmi rychle obrat a nakonec vyhrálo vysoko 5:1.

Branky a nahrávky

24. Scheifele (Appleton, Connor), 25. Dubois (Perfetti, Wheeler), 27. Scheifele (Connor, Appleton), 39. Mäenalanen (Pionk, Morrissey), 58. Appleton (Lowry, Connor) – 24. J. Robertson (Hintz).

Statistiky

Střely na bránu: 33 – 23 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 9 – 9



Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hallebuyck (WPG) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 60:00

Scott Wedgewood (DAL) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 59:14



Československá stopa v utkání

Radek Faksa (DAL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:18



Tři hvězdy utkání

1. Mark Scheifele (WPG) – 2+0

2. Mason Appleton (WPG) – 1+2

3. Saku Mäenalanen (WPG) – 1+0

SEATTLE KRAKEN - NASHVILLE PREDATORS

5:1 (4:0, 0:1, 1:0)

Skvělý start Seattlu klíčem úspěchu

Seattle nastoupil do zápasu velkolepě, po první třetině vedl o čtyři góly a dalo by se říci, že bylo rozhodnuto. Nashville se nedokázal do zápasu vrátit a připsal si nepříjemnou porážku.

Branky a nahrávky

1. Eberle (Burakovsky, Bjorkstrand), 8. Borgen (Burakovsky, Geekie), 16. Burakovsky (Wennberg), 17. Eberle, 59. B. Tanev (Gourde) – 31. F. Forsberg.

Statistiky

Střely na bránu: 20 – 25 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Martin Jones (SEA) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 60:00

Juuse Saros (NSH) – 2 zákroky, 4 OG, úspěšnost 33,3 %, odchytal 16:25

Kevin Lankinen (NSH) – 13 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 41:52

Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. André Burakovsky (SEA) – 1+2

2. Jordan Eberle (SEA) – 2+0

3. Will Borgen (SEA) – 1+0

LOS ANGELES KINGS - MINNESOTA WILD

1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Fotbalové vítězství Kings

Poslední duel přinesl pouze jeden gól. K radosti domácích fanoušků ho dali Kings v 54. minutě a dokráčeli si pro výhru nad nepříjemným soupeřem. I v tomto klání padl trest do konce zápasu, dostal ho Kirill Kaprizov.

Branky a nahrávky

54. Vilardi (Kopitar, Doughty).

Statistiky

Střely na bránu: 30 – 21 | Přesilová hra: 0/4 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 11



Kdo se postavil do brankoviště?

Jonathan Quick (LAK) – 21 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 59:43

Marc-Andre Fleury (MIN) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 58:07



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Jonathan Quick (LAK) – 21 zákroků

2. Gabriel Vilardi (LAK) – 1+0

3. Marc-Andre Fleury (MIN) – 29 zákroků

