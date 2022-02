Vegas vyloupilo Edmonton! Pittsburgh otočil duel v Bostonu

Noc z úterý na středu přinesla sedm zápasů a rozhodně bylo co sledovat! Edmonton po přestávce nenavázal na zlepšenou formu a proti Vegas nevstřelil ani jeden gól. Skvělý obrat se povedl v noci Pittsburghu, který uspěl na ledě Bostonu. Dvakrát se v tomto zápase prosadil David Pastrňák.

OTTAWA SENATORS - CAROLINA HURRICANES

4:3 (2:0, 2:0, 0:3)

Stíhací jízda Caroliny nebyla úspěšná

Ottawa si na své konto připsala velmi cenné vítězství. V domácím prostředí vyzrála na Carolinu, nad kterou vedla po dvou třetinách o čtyři branky. Hurricanes však kanadskému týmu závěr zápasu pořádně zkomplikovali, když dokázali téměř vyrovnat.

Branky a nahrávky

2. Tkachuk (Stützle, Holden), 9. Formenton (Brown, Paul), 21. Tkachuk (Stützle, Holden), 23. Tierney – 43. Svečnikov (Slavin), 54. Smith (Niederreiter, Staal), 59. Trocheck (DeAngelo).

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 – 45 | Přesilová hra: 1/5 – 0/4 | Trestné minuty: 10 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Anton Forsberg (OTT) – 42 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 59:52

Antti Raanta (CAR) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 57:14



Československá stopa v utkání

Martin Nečas (CAR) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, 0 TM, čas na ledě 16:10



Tři hvězdy utkání

1. Brady Tkachuk (OTT) - 2+0

2. Anton Forsberg (OTT) - 42 zákroků

3. Andrej Svečnikov (CAR) - 1+0

BOSTON BRUINS - PITTSBURGH PENGUINS

2:4 (2:0, 0:3, 0:1)

Góly Pastrňáka Bostonu nestačily

David Pastrňák v první třetině dokázal Boston dvěma góly dostat do vedení, o které však Bruins v prostřední části přišli a z této ztráty se nedokázali oklepat. Pittsburgh v závěru zápasu trefil navíc prázdnou branku a rozhodl o svém vítězství.

Branky a nahrávky

3. Pastrňák (Hall, Bergeron), 16. Pastrňák (Hall, Haula) – 25. Heinen (McGinn, Matheson), 25. Heinen (Marino, McGinn), 33. Crosby (Rust, Guentzel), 59. Rust (Guentzel).

Statistické okénko

Střely na bránu: 45 – 25 | Přesilová hra: 1/3 – 1/4 | Trestné minuty: 15 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Jeremy Swayman (BOS) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 58:55

Tristan Jarry (PIT) – 43 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,6 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

David Pastrňák (BOS) – 2+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:05

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:33

Radim Zohorna (PIT) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 11:42

Dominik Simon (PIT) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 06:02



Tři hvězdy utkání

1. Tristan Jarry (PIT) – 43 zákroků

2. David Pastrňák (BOS) – 2+0

3. Danton Heinen (PIT) – 2+0

MONTREAL CANADIENS - NEW JERSEY DEVILS

1:7 (0:2, 1:3, 0:2)

Devils ukončili své trápení

New Jersey konečně našlo vítězný recept a uspělo ve velkém stylu. Na ledě ještě horšího Montrealu vstřelilo sedm branek a vyhrálo jednoznačně 7:1. Gólově se prosadil i Pavel Zacha.

Branky a nahrávky

26. Kulak (Armia, Poehling) – 5. McLeod (Graves, Colton White), 16. Mercer (Boqvist, Smith), 30. Hischier (Mercer, Šarangovič), 39. Boqvist (Severson, Johnsson), 40. McLeod (Graves, Smith), 44. Zacha (Severson, Bratt), 50. Tatar (Zacha).

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 – 34 | Přesilová hra: 0/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Cayden Primeau (MTL) – 27 zákroků, 7 OG, úspěšnost 79,4 %, odchytal 60:00

Jon Gillies (NJD) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 59:50



Československá stopa v utkání

Tomáš Tatar (NJD) – 1+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:26

Pavel Zacha (NJD) – 1+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:30



Tři hvězdy utkání

1. Dawson Mercer (NJD) – 1+1

2. Michael McLeod (NJD) – 2+1

3. Ryan Graves (NJD) – 0+2

WASHINGTON CAPITALS - COLUMBUS BLUE JACKETS

4:5 (1:0, 2:3, 1:2)

Smolná ztráta bodů pro Capitals

Capitals v zápase dvakrát vedli, a i tak nemají ani jeden bod. Rozhodnutí celého zápasu přišlo v poslední minutě, kdy dokázal kotouč do branky domácího celku dopravit Boone Jenner a upravil výsledek na konečných 5:4 pro Blue Jackets.

Branky a nahrávky

18. Hathaway (Dowd, Hagelin), 21. Dowd (Fehérváry, Hagelin), 36. Kuzněcov (Ovečkin, Carlson), 58. Wilson – 30. Laine (Boqvist, Voráček), 33. Boqvist (Domi, Nyquist), 40. Laine (Jenner, Bjorkstrand), 43. Fix-Wolansky (Roslovic, Domi), 60. Jenner (Nyquist, Laine).

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 – 26 | Přesilová hra: 1/4 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Pheonix Copley (WSH) – 15 zákroků, 4 OG, úspěšnost 78,9 %, odchytal 42:40

Ilja Samsonov (WSH) – 6 zákroků, 1 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 16:46

Elvis Merzlikins (CBJ) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Martin Féhérváry (WSH) – 0+1, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:57

Jakub Voráček (CBJ) – 0+1, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:29



Tři hvězdy utkání

1. Boone Jenner (CBJ) – 1+1

2. Patrik Laine (CBJ) – 2+1

3. Nic Dowd (WSH) – 1+1

WINNIPEG JETS - MINNESOTA WILD

2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Minnesota se zasekla

Vítězná série Minnesoty je u konce a může za to především Connor Hellebuyck, který zamkl branku a nepustil za svá záda ani jeden kotouč. Winnipegu tak k výhře stačilo málo.

Branky a nahrávky

9. Scheifele (Connor, Wheeler), 59. Schmidt (Connor, Dillon).

Statistické okénko

Střely na bránu: 29 – 27 | Přesilová hra: 1/7 – 0/4 | Trestné minuty: 17 – 23

Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) – 27 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00

Kaapo Kähkönen (MIN) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 57:13



Československá stopa v utkání

Kristián Reichel (WPG) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:06



Tři hvězdy utkání

1. Connor Hellebuyck (WPG) – 27 zákroků

2. Nate Schmidt (WPG) – 1+0

3. Cole Perfetti (WPG) – 0+0

EDMONTON OILERS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Čisté konto i pro Brossoita

Edmonton se po přestávce nevrátil v dobré formě a Vegas toho využilo. Hosté byli efektivní v útoku, skvěle si počínali v obraně a připsali si jednoznačně vítězství 4:0.

Branky a nahrávky

10. Howden (Theodore, Carrier), 17. Karlsson (Smith), 24. Pietrangelo (Marchessault), 41. Smith (Karlsson, McNabb).

Statistické okénko

Střely na bránu: 28 – 28 | Přesilová hra: 0/3 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Mike Smith (EDM) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 60:00

Laurent Brossoit (VGK) – 28 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské stopy



Tři hvězdy utkání

1. Laurent Brossoit (VGK) - 28 zákroků

2. Reilly Smith (VGK) – 1+1

3. William Karlsson (VGK) – 1+1

VANCOUVER CANUCKS - ARIZONA COYOTES

5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Vancouver si poradil s Arizonou

Coyotes nevstoupili do zápasu vůbec špatně a do prvního inkasovaného gólu byli lepším týmem, po brance Conora Garlanda se ale úplně sesypali a během chvíle celý zápas ztratili. Canucks nakonec vyhráli s přehledem 5:1 a připsali si dva body do tabulky.

Branky a nahrávky

24. Garland (Juulsen, Ekman-Larsson), 25. Horvat (Ekman-Larsson, Miller), 27. Pettersson (Podkolzin, Höglander), 46. Miller (Ekman-Larsson, Juulsen), 53. Boeser (Pettersson, Horvat) – 34. Crouse (Boyd, Strälman).

Statistické okénko

Střely na bránu: 29 – 36 | Přesilová hra: 2/3 – 0/4 | Trestné minuty: 15 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Thatcher Demko (VAN) – 35 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,2 %, odchytal 59:49

Karel Vejmelka (ARI) – 24 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,8 %, odchytal 59:34



Československá stopa v utkání

Karel Vejmelka (ARI) – 24 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,8 %, odchytal 59:34



Tři hvězdy utkání

1. J. T. Miller (VAN) – 1+1

2. Thatcher Demko (VAN) – 35 zákroků

3. Oliver Ekman-Larsson (VAN) – 0+3

