Vegas září, Colorado mlčí. Nálada je na bodu mrazu, přiznává trenér Bednar

25. května 10:00David Zlomek
Měl to být velkolepý návrat spasitele Calea Makara, místo toho prožívají hokejisté Colorada naprostou noční můru. Avalanche ve třetím finále Západní konference ztratili luxusní vedení 3:0 a po devítiminutovém zkratu ve druhé třetině nakonec padli s Vegas 3:5. V sérii prohrávají už 0:3 na zápasy a kabinou se šíří frustrace.
Trenér Jared Bednar po utkání nehledal výmluvy a popsal zdecimovanou psychiku svého týmu. „Nálada je na bodu mrazu. Je tak nízko, jak jen může být,“ hlesl smířeně novinářům. „Všichni jsou teď úplně na dně. K tomu nám ale poslouží následujících šestatřicet hodin, musíme se z toho dostat, přeskupit síly a jít do toho znovu. Bude to sakra těžký kopec na zdolání, obzvlášť proti týmu, jakým je Vegas.“
Do sestavy Lavin se sice vrátil hvězdný obránce Makar, který na ledě strávil nejvíce času ze všech hráčů, ale po zápase k sobě byl velmi kritický. „Tělo se cítilo skvěle, ale přál bych si, abych toho pro tým udělal víc. Upřímně jsem si dnes chvílemi připadal spíš jen jako pasažér,“ sypal si popel na hlavu.
Zmar Colorada navíc podtrhlo zranění elitního centra Nathana MacKinnona, který ve druhé třetině po obětavém bloku odkulhal do kabiny a zbytek zápasu dohrával jen ve velkých bolestech. „Je to strašně těžké vidět. Obětoval se a padl do střely. Bohužel to ale pramenilo z naší hloupé ztráty puku, což by se prostě nemělo stávat,“ dodal zklamaný Makar.
Zcela odlišná atmosféra pochopitelně panuje v táboře Golden Knights. Ti pod vedením svérázného Johna Tortorelly letí jako nezastavitelný stroj a po parádním obratu srší sebevědomím. K obratu zavelel kapitán Mark Stone, který hned po svém návratu po zranění skóroval. „Dnes jsme ukázali obrovskou kuráž. Tenhle tým mi za tu krátkou dobu, co u něj působím, neukázal nic jiného než naprostou nebojácnost. Ničeho se nebojí. Mají neuvěřitelnou schopnost držet při sobě a nepanikařit,“ rozplýval se nad psychickou odolností svého celku Tortorella.