Vejmelka bez konkurence? Coyotes (zatím) bez dvojky

Karel Vejmelka, český brankář, má zatím zajímavé vyhlídky. V Arizoně bude dle všeho jedničkou, nová smlouva tomu minimálně napovídá. Nicméně vypadá to, že by konkurenci skoro nemusel mít. Coyotes sice v systému gólmany mají, ale ne kvalit nejlepší ligy světa.

Český gólman, jenž v uplynulé sezoně v NHL debutoval, má cestičku k pozici jedničky krásně umetenou.

Předurčuje ji nejen krásná tříletá smlouva na 2,725 milionů dolarů ročně, ale také výkony, které předváděl. V minulé sezoně z toho bylo třiapadesát odchytaných utkání, třináct výher a úspěšnost zákroků těsně pod devadesát procent. Kdo ale zápasy vídal, dobře ví, že čísla neříkají vše.

Pozici jedničky by tak Coyotes měli hotovou. Ale co dvojka? Dá se sice očekávat, že Coyotes se za výhrami vehementně vrhat nebudou (vždyť v příštím draftu budou k dispozici supertalenti Mičkov a Bedard), ale i tak na střídání někoho potřebují.

Když se podíváme na hráče bez angažmá, úplně na výběr tam není. Jménem, které vyčnívá, je Braden Holtby. Ten strávil minulý ročník v Dallasu, kde odchytal pouze dvaadvacet utkání. Dvaatřicetiletý gólman navíc nezaznamenal vůbec špatné statistiky, pokud by se smířil s pozicí dvojky, nebyl by vůbec špatnou volbou.

Ale pak? Andrew Hammond, Garret Sparks, Jean-François Bérubé či Cory Schneider nejsou jména, která extra oslní. A hlavně jsou to gólmani, co nemají herní praxi. Z vyjmenovaných brankařů odchytal v minulé sezoně v NHL nejvíc zápasů Hammond. Bylo jich jedenáct.

Pokud nepřijde nějaká výměna, budou se muset Kojoti spolehnout na borce, co mají v systému. Hlavním kandidátem by tím pádem byl asi třiadvacetiletý Ivan Prosvetov, který už do NHL naskočil, spíše ale působil na farmě v Tucsonu.

Hned pod ním je v hierarchii Jon Gillies, jehož si fanoušci NHL mohou pamatovat i z uplynulé sezony, kdy chytal za Blues a Devils. Opět to ale byly spíše epizodní role.

