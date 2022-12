Vejmelka jede, ale netankuje. Kojoti mají k Bedardovi daleko, řešení se nabízí

Čekalo se, že Vánoce stráví na samotném dně NHL. Nebo jen těsně nad ním. Jenže arizonští Kojoti překvapili, v tabulce NHL pod nimi najdete hned tři kluby. Zámořský web The Athletic pro tuto skutečnost má dvouslovné vysvětlení: Karel Vejmelka. Prosté, ale dokonale výstižné.

Vejmelka dál píše svou pohádku o skromném borci, co přišel zabojovat o místo na farmě, aby nakonec skončil jako jednička v nejprestižnější hokejové lize světa.

Ani druhou sezonu neztrácí jeho příběh na svém půvabu, stejně jako se neokoukají S čerty nejsou žerty.

Vejmelka vůbec neubral z nastoleného tempa, ba naopak. V očích odborníků stoupá stále výš a to, že jsou jeho výkony bez přehánění báječné, potvrzují i pokročilé statistiky.

Například? Zabránil už 14 brankám navíc, než podle matematického modelu měl. V tomto ohledu je v celé soutěži na pátém místě, před uznávanými machry typu Andreje Vasilevského či Igora Šesťorkina.

Před svátky zaujal efektní výstrojí k dresům ze série „Retro naruby“, rovnou v ní vychytal výhru. A to do slova a do písmene. Ze hry inkasoval jen jedinkrát, při samostatných nájezdech zůstal perfektní. Pás ve stylu těch ze světa bojových sportů pro nejlepšího hráče Desert Dogs nemohl patřit nikomu jinému.

Ostatně Vejmelka je na něj už dost zvyklý.

Que brutalidad ???? el conjunto de Karel Vejmelka!!! pic.twitter.com/JYMYmJSpGZ — Isi Roquer ???????????????????? (@IsiRoquer) December 25, 2022

Pro Arizonu představují výkony bývalého gólmana brněnské Komety především radosti, nicméně – viděno s potřebnou porcí nadsázky – je tu jedna stinná stránka.

Mamčaftu se s každým bravurním zákrokem, kterým ohromí Vejmelka hokejovou veřejnost, snižuje šance získat právo prvního výběru v příštím draftu. A to má být jasným „numerem unem“ Connor Bedard, zázračný Kanaďan, jemuž se věští velká kariéra.

Jestli v následujících týdnech či měsících Arizona Vejmelku vymění, bude to ze dvou dobrých důvodů.

Díky kombinaci skvělé hry a přívětivé smlouvy se jeho cena vyšroubovala vysoko, zájemci se kupí a obratem by mohlo dorazit tuze zajímavé odstupné. A pak také kvůli tomu, že se zvýší akce Yotes v přetahované o poslední místo v NHL.

Tankování by se pak mohlo rozjet naplno.

Kdo by ve chvíli, kdy je v sázce Bedard, váhal? Možná Mirek Dušín, pro něhož by byla taktika, kterou kdysi zvolili i pittsburští Pens, aby ulovili Maria Lemieuxe, nečestná a nesportovní. A vy? A kde byste viděli Vejmelku nejradši?

