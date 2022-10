Vejmelka jedničkou? Bezmezně mu věříme, říká trenér

Arizona do nové sezony vstoupí s řadou otazníků. Co bude z Chychrunem? Dostane se Guenther do týmu? Jak na tom po zranění bude Clayton Keller? A mnohé další. Jednou z otázek, na které již Coyotes znají odpověď, je, kdo bude jedničkou v bráně.

Když loni po odchodu Darcyho Kuempera v brankovišti vznikla díra na pozici jedničky, málokdo čekal, že se šance zhostí Karel Vejmelka a ukradne brankoviště pro sebe. Nicméně, stalo se. Čech nakonec odchytal dvě třetiny zápasů.

V mnoha z nich dostal pořádně nasypáno, puk lovil z brány víc, než by bylo třeba. Jedním dechem je však třeba dodat, že to nebylo jeho vinou. Vejmelka se mohl přetrhnout, mnohokrát byl nejlepším hráčem týmu.

„Jsme moc rádi, že se vrací zpátky,“ řekl před pár dny generální manažer Arizony Bill Armstrong. Narážel tím mimo jiné na fakt, že se s někdejším gólmanem Komety dohodl na nové smlouvě. „V minulé sezoně byl skvělý, on sám nám vyhrál tak deset zápasů. Tíhu vzal na sebe.“

Nyní před ním ale čeká těžší úkol. Ukázat, že to nebyla náhoda. Že ho dopředu nehnalo jen nováčkovské nadšení a neokoukanost soupeřů, ale opravdové kvality.

„Je to pro mě super příležitost. Něco už mám v kariéře za sebou, teď chci udělat další krok dopředu,“ řekl Vejmelka. „Na sezonu se nemůžu dočkat.“

Přes léto si dal jeden úkol – zrychlit. Zrychlit reakce, ale třeba i pohyb v brankovišti. Dle zámořských novinářů vypadal Vejmelka na kempu i v zápasech velmi sebevědomě. Z 41 střel, které na něj v přípravě šly, chytil hned 35.

„Měl skvělou sezonu, ale neznamená to, že když se vám to povede jednou, půjde to pořád,“ zdvihl ale prst kouč Tourigny. „V NHL musíte standard držet celou dobu. Je to super kluk, opravdu hodně mu věříme, o tom se ani nemusíme bavit.“

Mimochodem, po celém létě spekulací, kdo bude v Arizoně dělat dvojku, došlo konečně k odpovědi. Veterána Jona Gilliese vystrčí na druhou, respektive už třetí kolej Jonas Johansson, jehož umístilo na waiver listinu Colorado a Arizona neváhala.

