Vejmelka mezi maskovanou elitou! Přebral post jedničky, šlape na paty Dostálovi

Zkraje sezony si Karel Vejmelka stýskal, že chytá málo. Byť se cítil ve formě, zůstával zaparkovaný na střídačce. Prostor dostával muž s Jokerem na masce – Connor Ingram. Pochopitelně, vždyť vousáč se silným životním příběhem v minulém ročníku vychytal nejvíc nul ze všech, dlouho se o něm mluvilo jako o kandidátovi na Vezinu a navíc získal Bill Masterton Trophy za oddanost hokeji. Nyní se karta obrací, Vejmelka čapal sedmkrát za sebou!

„Vejmelka předkládá silné argumenty, proč by se měl stát gólmanem číslo jedna.“

Takhle o třebíčském rodákovi psali na populárním webu The Hockey Writers v půlce listopadu. Momentálně se zdá, že klíčový post od Ingrama skutečně převzal. Mezi třemi tyčemi stál v sedmi zápasech v řadě a to dokonce včetně „back to back“ duelů (hraje se dva večery po sobě).

Důvod? Je fér zmínit, že Ingram je zcela bez fazóny.

Ten hlavní je ale jiný. Vejmelkovi to chytá znamenitě! V jednu chvíli přeskočil Lukáše Dostála v úspěšnosti zákroků a atakoval čelo celého žebříčku, teď je hned za svým parťákem z brněnské Komety i reprezentace na báječném pátém místě (92,2 procenta).

Mezi nejlepšími najdete levorukého brankáře také podle průměru obdržených branek (2,25, třetí flek). A v TOP 10 mu ještě zkraje týdne dělal společnost i David Rittich... Navíc Petr Mrázek si vede v Chicagu také solidně.

Ten pohled musí českého fanouška hřát, realita je možná ještě lepší než ten nejoptimističtější předsezonní scénář.

Vždyť třeba právě Vejmelka měl za sebou složitý ročník, kdy ho Ingram výkonnostně přejel a on se musel smířit s nižším vytížením. Odrazilo se nejspíš i v hierarchii národního týmu, kde se propadl na třetí flek. Zlato z pražského MS mu ale nikdo nevezme...

O co náročnější časy měl za sebou, s o tou větší vervou se pustil do letní přípravy a tréninků. Vyplatilo se, byť „Veggie“ musel být trpělivý a ještě před pár týdny ve svém blogu na NHL.com psal „.Nebudu lhát, chci hrát víc.“

Kouč André Tourigny v něm pak objevil svého staronového maskovaného muže číslo 1. Na Vejmelku prší, nejen po triumfu nad Montrealem, chvála: „.Karel už pár zápasů po sobě chytá skvěle. Konečně jsme mu pomohli vstřelenými góly a vyhráli jsme, zaslouží si to.“

K dokonalosti chybí, aby se výhry staly pravidlem. Vždyť Vejmelka má zatím na kontě dvakrát víc porážek (3 ku 6).

PS: Vejmelkův skvělý vstup do základní části potvrzují i pokročilé statistiky. Třeba velmi respektovaný údaj GSAA, tedy počet gólů, kterým zabránil oproti předpokladům, má v jeho případě hodnotu 7.21. Jen šest borců je lepších, včetně celkově druhého Dostála.

Share on Google+