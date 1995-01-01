Vejmelka proti Columbusu zaznamenal už třicátou výhru v ročníku

8. března 13:02Jakub Ťoupek
Karel Vejmelka nejen že je nejvytěžovanějším brankářem celé NHL se 49 zápasy. Má také nejvíce výher. Jako první se v aktuálním ročníku dostal na hranici 30 vyhraných utkání.
České brankářské duo v Utahu má jednoznačné složení. Karel Vejmelka je jasnou jedničkou, chytá kvanta zápasů, Vítek Vaněček jej doplňuje a občas se také postaví do brány. Rodák z Havlíčkova Brodu nastoupil do 15 utkání, ze kterých vyhrál 4. Jedno pak dokonce s čistým kontem.
Úhlavní postavou je ale od začátku sezóny Karel Vejmelka, jenž podepsal před sezónou novou pětiletou smlouvu s roční hodnotou 4,75 milionu dolarů. Ta ho postavila do role jasné jedničky, která se v minulém ročníku lehce třásla, především na konci kalendářního roku 2024.
Ještě předtím, než pokořil hranici 50 zápasů, přišel milník 30 výher. Tento úctyhodný počet jej staví do čela brankářských statistik celé ligy. Druhý Andrej Vasilevskij v noci zapsal výhru s číslem 29. Na dalších třech místech najdeme brankáře, kteří mají shodně 25 úspěšných utkání. Jake Oettinger, Lukáš Dostál a Brandon Bussi.
Nejen, že šlo pro Vejmelku o 30. výhru v ročníku. Byla to také jeho celkově 100. v NHL. Vítek Vaněček se na tento milník dostal v posledním utkání proti Philadelphii.
„Nebylo to snadné utkání,“ řekl po utkání Vejmelka. „Ve třetí třetině jsme měli velký tlak, ale přál bych si, abych mohl pro kluky udělat ještě pár zákroků a víc jim pomoct. Ale našli jsme způsob a jsem na nás opravdu pyšný, je to samozřejmě velké vítězství.“
Ve svém 247. zápase Vejmelka zapsal 27 úspěšných zákroků, kterými pomohl k výhře 5:4 po prodloužení nad Columbusem. Utah je ve skvělé pozici, společně s Vegas je na hranici 72 bodů a v Západní konferenci mu patří 5. místo.