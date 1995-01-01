NHL.cz na Facebooku

NHL

Vejmelka proti Columbusu zaznamenal už třicátou výhru v ročníku

8. března 13:02

Jakub Ťoupek

Karel Vejmelka nejen že je nejvytěžovanějším brankářem celé NHL se 49 zápasy. Má také nejvíce výher. Jako první se v aktuálním ročníku dostal na hranici 30 vyhraných utkání.

České brankářské duo v Utahu má jednoznačné složení. Karel Vejmelka je jasnou jedničkou, chytá kvanta zápasů, Vítek Vaněček jej doplňuje a občas se také postaví do brány. Rodák z Havlíčkova Brodu nastoupil do 15 utkání, ze kterých vyhrál 4. Jedno pak dokonce s čistým kontem.

Úhlavní postavou je ale od začátku sezóny Karel Vejmelka, jenž podepsal před sezónou novou pětiletou smlouvu s roční hodnotou 4,75 milionu dolarů. Ta ho postavila do role jasné jedničky, která se v minulém ročníku lehce třásla, především na konci kalendářního roku 2024.

Ještě předtím, než pokořil hranici 50 zápasů, přišel milník 30 výher. Tento úctyhodný počet jej staví do čela brankářských statistik celé ligy. Druhý Andrej Vasilevskij v noci zapsal výhru s číslem 29. Na dalších třech místech najdeme brankáře, kteří mají shodně 25 úspěšných utkání. Jake Oettinger, Lukáš Dostál a Brandon Bussi.

Nejen, že šlo pro Vejmelku o 30. výhru v ročníku. Byla to také jeho celkově 100. v NHL. Vítek Vaněček se na tento milník dostal v posledním utkání proti Philadelphii.

„Nebylo to snadné utkání,“ řekl po utkání Vejmelka. „Ve třetí třetině jsme měli velký tlak, ale přál bych si, abych mohl pro kluky udělat ještě pár zákroků a víc jim pomoct. Ale našli jsme způsob a jsem na nás opravdu pyšný, je to samozřejmě velké vítězství.“ 

Ve svém 247. zápase Vejmelka zapsal 27 úspěšných zákroků, kterými pomohl k výhře 5:4 po prodloužení nad Columbusem. Utah je ve skvělé pozici, společně s Vegas je na hranici 72 bodů a v Západní konferenci mu patří 5. místo.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Toronto v troskách? Hvězdná soupiska se rozpadla, fanoušci žádají změny

8. března 10:31

Špatné zprávy kolem Jiřího Kulicha. V této sezóně už ho neuvidíme

8. března 8:44

Češi a Slováci: Slafkovský první hvězdou utkání! Zacha pomohl k výhře Bruins

8. března 7:12

Jack Hughes zazářil proti Rangers! Kučerov čtyřmi body řídil výhru Lightning

8. března 6:59

nhl.cz doporučuje

Nová šance pro Jiříčka. Český bek míří do Philadelphie

6. března 17:26

RETRO POHLED: Falešný mýtus o „náhodném“ Naganu

24. února 10:30

Slafkovský dospěl, McDavid byl hajzlík! Zápas o bronz na ZOH jsem obrečel, vypráví Gáborík

19. února 11:59

Nejlepší z nejlepších! Tohle je TOP 10 hvězd na letošních ZOH

11. února 9:00

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.