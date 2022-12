Vejmelka tlačí čísla nahoru. Stane se novou jedničkou v LA?

V minulé sezoně proletěl NHL jak uragán. Karel Vejmelka musel překvapit i ty, kteří mu věřili. Vysloužil si hezký kontrakt, jistotu v Arizoně a všeobecné ligové uznání. Ve své druhé sezoně na svých výkonech nijak neslevuje, chytá pořád více než dobře. I proto vzbuzuje zájem na trhu.

V Arizoně to přitom nemá vůbec lehké. Obrana se od minulé sezony nijak výrazně nezlepšila, zvlášť velké pomoci se mu tedy nedostává. I přes to ale své statistiky vylepšuje.

Dvě čistá konta oproti jednomu z minulého ročníku, pokrok je vidět také v úspěšnosti zákroků, která zatím přesahuje 91 %, což je famózní počin, když vezmeme v potaz, v jakém týmu Vejmelka chytá.

Souvisí to také s další statistikou. Na zápas sice průměrně dostává 3,11 branky, což očividně nejde ruku v ruce s vysokou úspěšností zákroků. Fígl je v tom, že pravidelně na něj jde tolik střel, že se procenta prostě vyšplhají nahoru. Jen pětkrát se Vejmelkovi v dosavadním průběhu ročníku stalo, že čelil méně než třiceti střelám.

Vyniká i v pokročilých statistikách. Kupříkladu v gólech chycených nad očekávání. Zkuste si tipnout, kdo je v této metrice v lize lepší. Odpověď? Vůbec nikdo. Laicky řečeno, Vejmelka pochytal 17,4 gólů nad plán. V elitní pětce ho doplňují jména jako Sorokin, Ullmark či druhý Helleybuck, jenž na českého gólmana ztrácí téměř dva góly.

Vejmelka tak logicky vzbuzuje pozornost. Má velmi přijatelnou smlouvu – na tuto a další dvě sezony s průměrným platem 2,75 milionu dolarů. Jde o spolehlivého gólmana, který by si za lepší obranou vedl ještě lépe.

A kdo má zájem? Poměrně nahlas se hovoří o Los Angeles. Kings v sezoně řeší gólmanskou krizi. Štědře placený Petersen je na farmě, Jonathan Quick není tím, kým býval, a Pheonix Copley není jedničkou do NHL.

Kings mají ale skvěle poskládaný tým. Důkazem budiž postavení v tabulce. I přes to, že mají ve své divizi druhý nejvyšší počet obdržených branek (122), jsou na druhém místě!

„Několik zdrojů mi řeklo, že se v Los Angeles o Vejmelkovi několikrát bavili. Má smlouvu na další dva roky, v pokročilých statistikách je skvělý. Nevím, jestli by o tom Arizona chtěla vůbec slyšet, ale kdyby můj tým potřeboval gólmana, šel bych po něm,“ řekl k tématu vždy dobře informovaný Elliotte Friedman.

Přesun by dával smysl i z dlouhodobého hlediska. LA Kings nemají v systému mladíka, kterému by brankoviště svěřili. Budoucnost Cala Petersena je také velmi nejistá a legendě Quickovi končí po sezoně smlouva. Mohl by být Vejmelka jedničkou Kings?

Share on Google+