Vejmelka vychytal Vegas, Boston si pohrál se San Jose

Dnešní program čítal 5 zápasů. Dnes excelovali především čeští brankáři. Vaněček vychytal Pittsburgh, Vejmelka poté Vegas.

NEW JERSEY DEVILS - PITTSBURGH PENGUINS

2:1pp (1:1, 0:0, 0:0 - 1:0)

Vaněček znovu exceloval

Souboj dvou týmů z Metropolitní divize nabídl spíše defenzivní podívanou. K vidění bylo dohromady pouze 51 střel na branku a 3 góly. Od sedmé minuty navíc gól v základní hrací době nepadl, a tak muselo rozhodnout až prodloužení, kde se trefil Hamilton. Vaněček byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.

Branky a nahrávky

10. Cozens (Dahlin, Ljubuškin), 18. J. Skinner (Tuch, Ta. Thompson), 1. J. Hughes (Hamilton), 63. Hamilton (J. Hughes, Hischier) – 7. Crosby (Petry, Guentzel)

Statistika

Střely na bránu: 25 – 26 | Přesilová hra: 1/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Vítek Vaněček (NJD) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 62:07

Tristan Jarry (PIT) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92 %, odchytal 61:42



Česká a slovenská stopa

Vítek Vaněček (NJD) – 25 zákroků, úspěšnost 96,2 %

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:40

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:10

Tři hvězdy utkání

1. Dougie Hamilton (NJD) 1+1

2. Vítek Vaněček (NJD) 25 zákroků

3. Sidney Crosby (PIT) 1+0

BOSTON BRUINS - SAN JOSE SHARKS

4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Boston vynuloval San Jose

Boston do zápasu nastupoval jako jednoznačný favorit a svoji roli potvrdil. Zápas měl celou dobu pod kontrolou a i když vyslal na branku soupeře pouze 22 střel, zvítězil 4:0. Závěrečnou trefu ve třetí třetině zařídil Pastrňák.

Branky a nahrávky

8. H. Lindholm (Marchand, Cr. Smith), 25. McAvoy (Pastrňák, Grzelcyk), 28. N. Foligno (H. Lindholm, Koppanen), 43. Pastrňák (McAvoy, Bergeron)

Statistika

Střely na bránu: 22 – 18 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 11 – 15



Kdo se postavil do brankoviště?

Linus Ullmark (BOS) – 17 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 57:25

Jeremy Swayman (BOS) – 1 zákrok, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 2:28

James Reimer (SJS) – 18 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

David Krejčí (BOS) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:22

David Pastrňák (BOS) – 1+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:27

Pavel Zacha (BOS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:57

Tomáš Hertl (SJS) – 0+0, -2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:57



Tři hvězdy utkání

1. Charlie McAvoy (BOS) – 1+1

2. Hampus Lindholm (BOS) – 1+1

3. Linus Ullmark (BOS) – 17 zákroků

CHICAGO BLACKHAWKS - LOS ANGELES KINGS

1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Gólový půst v Chicagu

Stejně jako v New Jersey i v Chicagu padly pouze tři góly. Hvězdou zápasu se stal hostující Anderson-Dolan, který zařídil obě branky Los Angeles. Kings tak přerušili sérii tří porážek v řadě.

Branky a nahrávky

57. Mitchell (Domi) – 10. Anderson-Dolan (Fiala, Lizotte), 27. Anderson-Dolan (Fiala, Doughty)

Statistika

Střely na bránu: 19 – 27 | Přesilová hra: 0/0 – 0/2 | Trestné minuty: 2 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Petr Mrázek (CHI) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 58:04

Pheonix Copley (LAK) – 18 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Petr Mrázek (CHI) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 58:04



Tři hvězdy utkání

1. Jaret Anderson-Dolan (LAK) 2+0

2. Kevin Fiala (LAK) 0+2

3. Pheonix Copley (LAK) 18 zákroků

PHILADELPHIA FLYERS - WINNIPEG JETS

3:5 (1:3, 1:0, 1:2)

Přestřelka pro Jets

Winnipegu se nesmírně povedl vstup do zápasu, už v deváté minutě totiž vedl o tři branky. Flyers se však postupem času dostali do zápasu a ve 43. minutě jsme měli srovnáno. Závěr zápasu ale zvládli lépe hosté, nejprve se trefil Kuhlman a do prázdné branky korigoval na konečných 3:5 Stenlund.

Branky a nahrávky

19. Provorov (Tippett, York), 39. Hayes (N. Cates, DeAngelo), 43. Hayes (Frost, DeAngelo) – 5. Jonsson Fjällby (Dillon, Pionk), 7. Connor (Perfetti, Schmidt), 9. Scheifele (Wheeler, Ehlers), 49. Kuhlman (DeMelo, Dillon), 60. Stenlund (Dubois)

Statistika

Střely na bránu: 31 – 30 | Přesilová hra: 2/4 – 0/5 | Trestné minuty: 10 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Felix Sandström (PHI) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 57:47

David Rittich (WPG) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 59:50



Česká a slovenská stopa

David Rittich (WPG) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 59:50



Tři hvězdy utkání

1. Karson Kuhlman (WPG) 1+0

2. Kevin Hayes (PHI) 2+0

3. Kyle Connor (WPG) 1+0

ARIZONA COYOTES - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Arizona zaskočila favorita

Arizona dokázala porazit favorizované Vegas. Je však třeba dodat, že hosté jsou momentálně ve špatné formě, z posledních pěti zápasů zvítězili pouze jednou. Velkou měrou k vítězství Coyotes přispěl Karel Vejmelka, který si připsal 34 úspěšných zákroků a stal se druhou hvězdou zápasu.

Branky a nahrávky

2. Guenther (Bjugstad, Carcone), 22. Keller (Gostisbehere, Chychrun), 49. Keller (Schmaltz, Välimäki), 56. Keller (Schmaltz) – 30. Kessel (Marchessault, W. Karlsson)

Statistika

Střely na bránu: 23 – 36 | Přesilová hra: 0/1 – 1/2 | Trestné minuty: 8 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Karel Vejmelka (ARI) – 35 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,2%, odchytal 60:00

Logan Thompson (VEG) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4%, odchytal 58:18



Česká a slovenská stopa

Karel Vejmelka (ARI) – 35 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,2%, odchytal 60:00



Tři hvězdy utkání

1. Clayton Keller (ARI) – 3+0

2. Karel Vejmelka (ARI) – 35 zákroků

3. Dylan Guenther (ARI) – 1+0

