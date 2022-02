Vejmelkovi ubyl konkurent! Toronto bere Huttona, Dzingela mu vyfouklo San Jose

Sezonu začínali jako spoluhráči, 14. října nastoupili za Arizonu do zahajovacího mače s Columbusem, jeden v bráně, druhý v útoku. Cesty Ryana Dzingela a Cartera Huttona se ale v uplynulých dnech rozešly. Americký forvard zamířil oklikou přes Toronto do San Jose. Kanadský gólman je pak čerstvou posilou Maple Leafs. Jeho přestup má dopad hned na dva české maskované muže – na Karla Vejmelku, jemuž ubyl konkurent, a Petra Mrázka, který získal potenciální záskok.

Huttonova výměna k Javorovým listům na první pohled kdekoho šokovala.

I na ten druhý, když se ukázalo, že zkušený borec žádnou letenku nepotřebuje a bude působit na farmě Kojotů. Vysvětlení je prosté. Toronto chtělo získat pojistku pro případ, kdyby jeho brankoviště zachvátila nenadálá krize.

Generální manažer Kyle Dubas chce mít k dispozici dalšího žolíka, co by mohl nastoupit, respektive usednout na střídačku, pokud by se zranili Mrázek i Jack Campbell. A v této roli Hutton obstojí. Vyšel jen na budoucí vyrovnání, rozchytá se v záložním mužstvu Yotes.

Na farmě Pouštních psů se pokusí dostat do formy po zranění kotníku, po kterém stále ještě není fit. Už ale, coby "majetek" Maple Leafs, nebude moci promluvit do reality show "Arizona hledá jedničku." Vejmelka zkrátka má o soupeře méně.

Od Desert Dogs získal Dubas nedávno také Dzingela, nicméně šanci obléknout dres s žilnatým listem mu nedopřeje. Prakticky okamžitě zapsal známého plejera, co v minulosti dvakrát pokořil metu 20 gólů, na listinu nechráněných hráčů.

Věděl, že je to risk. Přál si mít v systému kvalitního hráče, co by mohl číhat na příležitost a eventuálně ve správné chvíli vypomoct Maple Leafs. Plán mu nevyšel. "Sobecky jsem doufal, že Ryan projde bez povšimnutí," přiznal Dubas.

Jenže oo Dzingelovi sáhlo San Jose. Sharks si od čerstvé posily slibují, že pomůže zkvalitnit takzvanou top six, tedy první či druhou ofenzivní formaci. Je možné, že se plavovlasý rychlík postaví na křídlo formace vedené Tomášem Hertlem.

Otázkou zůstává, zda spolu zůstanou v jedné kabině do konce sezony.

