Velcí hráči dělají velký tým. Návraty Kučerova a Stamkose přišly vhod

Když Tampa vybojovala v loňském roce po šestnácti letech Stanley Cup, její kapitán Steven Stamkos musel drtivou většinu zápasů protrpět na tribuně. Zahrál si jednou, vsítil i gól, ale víc mu zranění nepovolilo. Ani v letošní sezoně nebyl stoprocentně fit, hned 18 zápasů základní části musel vynechat. Nikita Kučerov absolvoval operaci, poprvé letos naskočil až do play-off. Navzdory zdravotním komplikacím ale tito dva hokejisté hned po návratu na led prokazují svůj nezpochybnitelný um.

Nejednoho fanouška Lightning před zkrácenou základní částí značně orosilo. Lékařská zpráva mluvila jasně. Hvězdný Nikita Kučerov musel podstoupit operaci kyčle, po níž se celé jaro zotavoval. Rehabilitoval ve společnosti Stevena Stamkose. Oba dva se modlili, aby svůj návrat ještě před začátkem play-off stihli.

Modlitby byly vyslyšeny a velké persony Tampy se vrátily opravdu stylově. No posuďte sami. Sedmadvacetileté křídlo, které v sezoně 2018/2019 nastřádalo neuvěřitelných 128 kanadských bodů, nyní vládne produktivitě celého play-off. Kučerov se může pyšnit skvělou bilancí pěti branek a dvanácti přihrávek. Stamkos na tom není o moc hůř, na svém kontě má pět gólů a osm asistencí.

Kučerov dominuje hlavně v přesilovkách. Jednu z nich využil i ve čtvrtém zápase série s Carolinou, když brankou na 3:4 vrátil svůj celek do hry a nastartoval jej k výtečnému obratu. Poté navíc skóroval ještě jednou, a to ve třetí třetině po úniku dva na jednoho, do kterého se dostal společně s Ondřejem Palátem.

Tampa ale rozhodně není týmem, který by se nutně musel opírat o výkony jedné formace. V té druhé totiž hraje kanonýr a kapitán Steven Stamkos, kterému to třeba s Alexem Killornem pořádně šlape. Moc si přál zasáhnout do letošních bojů o Stanley Cup, když už mu ty loňské utekly. Na začátku dubna se po zápase s Columbusem ocitl na marodce a moc nadějně to s ním v tu chvíli nevypadalo.

Do play-off ale tým trenéra Jona Coopera naskočil v plné palbě. Otázkou však zůstávalo, jakou formu vlastně bude mít, neboť celou základní část v nejsilnějším složení nehrál.

Odpověď dodal už úvodní zápas série prvního kola proti Floridě. Nikita Kučerov si připsal dvě branky a jednu asistenci, Steven Stamkos zase dvě asistence. Dlouhá pauza na nich opravdu znát nebyla.

Hlavně díky nim Tampa znovu připomíná dobře promazaný stroj, který si s ohromnou vervou půjde za obhajobou Stanley Cupu. Florida sice statečně vzdorovala, i tak ale na svého rivala nakonec nestačila poměrem 2:4 na zápasy.

Sérii druhého kola proti Carolině načala Tampa podobně jako kolo první. Také na jejím úvodu dokázala zvládnout dva venkovní duely, přičemž následný třetí ztratila těsně až v prodloužení.

Hurricanes nechtěli dát kůži lacino a ve čtvrtém utkání dokonce vedli o dva góly. Dvougólové galapředstavení dvojice Kučerov – Stamkos ovšem jejich choutky zastavilo. Tampa díky své obrovské síle v ofenzívě vyhrála 6:4 a už je jen jediný krok od postupu mezi nejlepší čtyři týmy soutěže.

Přestože se Tampa v základní části mnohdy hledala, návraty Kučerova a Stamkose se jeví jako hlavní zbraní už tak perfektně vyladěného týmu. Když tyto jména doplníte o Andreje Vasilevského, Victora Hedmana, Braydena Pointa či Ondřeje Paláta, zákonitě vám z toho musí vyjít jeden z hlavních aspirantů na pohár.

Vidina druhého Stanley Cupu v řadě tak dostává stále reálnější obrysy. Tento počin se naposledy povedl Pittsburghu v letech 2016 a 2017. Dokáže organizace Lightning podobnou věc? Šance je veliká a situace tomu nahrává.

