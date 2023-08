Veleno bude pokračovat v Detroitu! S Red Wings podepsal jednoletý kontrakt

Mladého Kanaďana si mnozí vybaví kvůli zkratu, který předvedl na letošním mistrovství světa. Třiadvacetiletý Joe Veleno se s Detroitem domluvil na jednoletém kontraktu, který mu vynese 825 tisíc dolarů.

Kanaďan Joe Veleno byl vybrán na draftu v roce 2018, kdy se vešel do prvního kola. Detroit si ho vybral ze 30. pozice. Nebyl však prvním hráčem, na kterého v roce 2018 Red Wings ukázali, tehdy si organizace z Michiganu vzala ze 6. pozice Filipa Zadinu.

Mladý útočník je rodákem z Montrealu a je členem kanadských reprezentací už od kategorie U17. V roce 2017 vyhrál s osmnáctkou Hlinka Gretzky Cup, Kanadu dokonce vedl jako kapitán a vstřelil zlatý gól. Zkraje roku 2020 se radoval ze zlaté medaile na mistrovství světa juniorů. Zlato si odvezl i z mistrovství světa 2023, kde však závěr turnaje sledoval pouze z tribuny. Po zašlápnutí nohy Niederreitera v zápase proti Švýcarsku dostal trest na 5 utkání, což mu znemožnilo obléct dres s javorovým listem po zbytek turnaje.

Třiadvacetiletému hráči vypršela po uplynulé sezoně nováčkovská smlouva, celkem za Red Wings nastoupil k 152 duelům, ve kterých zapsal pouze 18 branek a 18 asistencí.

„Mám pocit, že mohu být na jiné úrovni. Je to pro mě velký rok a jsem připraven na to, co přijde,“ burcuje Veleno v prohlášení pro klubový web.

Detroit na účast v play off čeká už několik let. Naposledy se do bojů o Stanley Cup kvalifikovali v roce 2016, kdy padli hned v prvním kole s Tampou Bay. Loni jim divoká karta Východní konference utekla o 12 bodů.

V průběhu letní přestávky se však Red Wings pustili do podepisování posil. Nejvýraznější je nejspíše zisk Alexe DeBrincata, naopak do Ottawy se stěhoval Dominik Kubalík. Dalším přídavkem do organizace z Michiganu jsou J.T. Compher, Shayne Gostisbehere či Jeff Petry.

„Chceme být konkurenceschopní a myslím, že jsme blízko play off. Loni jsme byli trošku překvapením. Došlo k doplnění veteránů, letos pokračujeme v doplňování šířky kádru a přišly hvězdy v podobě DeBrincata,“ zhodnotil Veleno.

Detroit zahájí nový ročník 13. října zápasem v Newarku, kde je vyzvou domácí New Jersey Devils.

