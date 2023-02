Veletoč v brankovišti Panthers

Floridští Panteři ve středu zaskočili hokejový svět, když oznámili, že jejich mladý brankář Spencer Knight byl odeslán na farmu do Charlotte (AHL). Jeho práci u hlavního týmu zastane opačným směrem povolaný Alex Lyon.

Tamními představiteli bylo stručně oznámeno, že Knight — draftovaný v roce 2019 jako 13. celkově — má společně s útočníkem Grigorijem Denisenkem namířeno do American Hockey League.

Reakce fanouškovské základny Panthers na sebe nenechaly čekat.

Jedna z nich je výmluvná za většinu z nich:

„Páni! Obrovské překvapení na Floridě, kde Spencer Knight ztratil místo v jejich brankovišti. To je něco, co by bylo před pár měsíci naprosto nemyslitelné.“

Nabízí se vysvětlení, že Panthers tak učinili, aby umožnili svému jedenadvacetiletému brankáři získat pošramocené sebevědomí.

3 výhry v posledních 10 utkáních, průměr 4,76 obdržených gólů na zápas a procentuální úspěšnost 84,6 procent jsou hrůzostrašná čísla.

Pro Alexe Lyona, který v letošním ročníku zasáhl již do 6 partií, je přesun do A-týmu příležitostí, kterak rozšířit svoji dosavadní bilanci rovné třicítky odchytaných duelů v NHL.

Pro jedničku v brankovišti Cats Sergeje Bobrovského je tento tah pomyslnou výhrou v hlasování o důvěře. Na jeho bedrech teď bude spočívat velké vytížení v nejdůležitějším období sezóny. Panthers si nemohou dovolit prohrávat zápasy v boji o postup do play-off.

Nabízí se též otázka, zdali Knight nebude zahrnut do nějaká výměny tak, aby Panteři v poslední zteči o vyřazovací nadstavbu získali okamžitou pomoc.

