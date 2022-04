Velká hokejová noc! Na led vstoupí hned osmadvacet týmů

Noc ze soboty na neděli bude pro hokejové fanoušky opravdu výživná. Do hry půjdou téměř všechny týmy kanadsko-americké NHL a souboje to budou opravdu pikantní. Blíží se totiž konec základní části, a to znamená jediné – každý bod je nesmírně cenný. Situace okolo osmého místa je dramatická na západě. O hodně půjde v rámci dnešního programu především pro Nashville, Dallas, Los Angeles, Vegas, ale také Edmonton, který na své půdě vyzve právě Zlaté rytíře.

Ale trochu popořadě. Na své si dnes večer přijdou i evropští fanoušci hokeje, kteří se mohou na pořádnou nálož zápasů těšit už od 18:30, kdy bude úvodní buly vhozeno hned na třech stadionech. Newyorští Jezdci na svém ledě přivítají Detroit, Predátoři si na domácí půdě pokusí upevnit svou pozici na příčkách, které zaručují play off, a bostonští Medvědi budou mít v případě zisku alespoň jednoho bodu stoprocentní jistotu nadstavby.

O dvě a půl hodiny později proti sobě nastoupí hokejisté St. Louis Blues a Minnesoty Wild, kteří budou proti sobě s největší pravděpodobností nastupovat také v prvním kole vyřazovací části. Oba mají v tuto chvíli shodný počet bodů, takže v závěru základní části půjde těmto dvěma týmům defacto jen o to, kdo z nich bude v play off začínat na domácí půdě.

O hodinu později už však půjde o víc. Hokejisté Golden Knights se v tuto chvíli nachází na deváté příčce se ztrátou jednoho bodu na osmé Krále z Los Angeles. Tým z Vegas se představí v kanadském Edmontonu, který má na svého dnešního soupeře náskok pouhých pět bodů, takže ani Olejáři nemají zdaleka nic jistého. V případě dnešního vítězství by však domácí udělali zásadní krok pro vstup do bran play off.

Ještě o něco hůře než hokejisté Vegas jsou na tom hráči Winnipegu. Ti na osmou pozici v Západní konferenci ztrácí už sedm bodů, takže si už do konce základní části nemohou dovolit zaváhat, a je otázkou, jestli by i to případně stačilo. Dnes je po zápase na Floridě čeká další těžká prověrka, a to zápas v Amalie Aréně proti domácí Tampě.

Body potřebuje sbírat také Dallas, který je taktéž namočen ve strhujícím souboji o poslední příčky, zaručující nadstavbu v podobě play off. Stars se nacházejí na sedmé pozici s dvoubodovým náskokem na deváté Golden Knights. Dnes budou mít ideální příležitost získat dva body, jelikož je na domácí půdě čeká souboj proti Žralokům ze San Jose, kteří už na brány play off zaklepat nemohou.

Souboj prvního a třetího v celé lize uvidí hokejová veřejnost na ledě Colorada, se kterým síly změří svěřenci Roda Brind’Amoura. Zatímco domácí Colorado už si svou první pozici na Západě téměř s jistotou pohlídá, tak Hurikáni v rámci Metropolitní divize stále bojují o prvenství. Zezadu se na ně dotírají Jezdci z New Yorku.

Noční program bude zakončen v Kalifornii, kde domácí Los Angeles přivítá Voráčkův Columbus. Jak už bylo několikrát zmíněno, tak duel je podstatnější pro domácí, kteří v tuto chvíli okupují poslední postupovou příčku v Západní konferenci. Podaří se Králům tuto pozici ustrážit?

Kompletní program:

18:30 Boston Bruins – Pittsburgh Penguins

18:30 Nashville Predators – Chicago Blackhawks

18:30 New York Rangers – Detroit Red Wings

21:00 St. Louis Blues – Minnesota Wild

22:00 Edmonton Oilers – Vegas Golden Knights

01:00 Buffalo Sabres – Philadelphia Flyers

01:00 Montreal Canadiens – Washington Capitals

01:00 Ottawa Senators – Toronto Maple Leafs

01:00 Tampa Bay Lightning – Winnipeg Jets

02:00 Dallas Stars – San Jose Sharks

03:00 Colorado Avalanche – Carolina Hurricanes

04:00 Calgary Flames – Arizona Coyotes

04:00 Seattle Kraken – New Jersey Devils

04:30 Los Angeles Kings – Columbus Blue Jackets

