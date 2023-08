Velká konkurence pro Vladaře. Nejlepší gólman AHL chce mezi elitu

Že vám jméno Dustin Wolf nic neříká? Možná začne. Tenhle gólman totiž doufá, že na podzim ztíží život vedení Calgary. To má totiž v prvním týmu dva gólmany, kteří se dělí o pozici. Wolfovi už je ale farma malá. Těžká práce tak čeká zejména Dana Vladaře.

Dvaadvacetiletý Wolf, který v minulé sezóně získal podruhé v řadě cenu pro nejlepšího brankáře AHL, chce nahoru. Jednoduše cítí, že už je čas.

"Je to boj o místo," řekl Wolf, kterého si Flames vybrali v sedmém kole draftu 2019. "To je to, co vás baví a co si užíváte. Chcete se posouvat, abyste byli lepší než ten druhý. Nevím jistě, co se na soupisce bude dít, ale v polovině září chci být v co nejlepší pozici, abych uspěl.“

Wolf má za sebou dvě velmi vydařené sezony ve Stocktonu, kdy ze 102 zápasů vyhrál 75 s celkovým průměrem 2,21 gólu na zápas a úspěšností zákroků 92,8 %.

Jeho vývojová křivka, která zahrnuje i několik po sobě jdoucích trofejí pro nejlepšího brankáře WHL, vede šéfa brankářů Flames Jordana Sigaleta k přesvědčení, že je připraven na větší roli i v NHL.

Jen bude možná těžké najít pro něj místo na soupisce.

"Podle mě je připraven hrát v NHL, ale zároveň si nemyslím, že by nemohl příliš hrát zase na farmě," řekl Sigalet. "Je to dobrá situace mít tři opravdu dobré brankáře. Je to na svůj věk vyspělý kluk. Od té doby, co spadl až do sedmého kola, má rudo před očima a chce všem dokázat, že se mýlili. První rok to dokázal a všichni si asi mysleli, že to byla náhoda, ale v druhé sezoně byl ještě lepší.“

Wolf v minulé sezóně vyhrál statistiky AHL v počtu výher (42), průměru gólů na zápas (2,09), procentuální úspěšnosti zákroků (93,2) a čistých kont (sedm). Kromě ocenění pro nejlepšího brankáře byl vyhlášen i jako nejužitečnější hráč ligy.

"Dustina je neuvěřitelně soustředěný hráč," řekl o něm generální manažer Calgary Craig Conroy. "Nedělá si starosti s tím, kde bude hrát. Chce prostě hrát. Není v něm ten stres typu 'Musím být v NHL hned, jak začne kemp'. Chce být na ledě a chce hrát, a to je to hlavní. Budeme na něm pracovat svým vlastním tempem. Není kam spěchat."

