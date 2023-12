Velká noc pro Luonga. Byl uveden do Kruhu slávy

Roberto Luongo je oblíbený v celé lize. Nicméně obzvlášť ho milují ve Vancouveru, kde je lídrem organizace v počtu vítězství i čistých kont. Luongo byl v noci uveden do klubového Kruhu slávy. Momenty si gólman vychutnal hlavně na ledě, kde pronesl upřímnou řeč.

Jen málokterý hráč v historii Vancouver Canucks je tak nezapomenutelný jako Roberto Luongo. Ale pro jistotu se ho tým rozhodl ve čtvrtek uvést do svého kruhu slávy.

Luongo, který byl v roce 2022 uveden do Hokejové síně slávy, je v Canucks na prvním místě v počtu výher (252), čistých kont (38) a na druhém místě v průměru inkasovaných branek na zápas(2,36) a procentuální úspěšnosti zákroků (91,9).

"Každá moje skvělá vzpomínka se odehrála na tomto ledě," řekl Luongo fanouškům, kteří ho po celou dobu zasypávali skandováním "Luuu".

Legendárního brankáře přivedli na led bývalí spoluhráči Daniel Sedin, Henrik Sedin a Cory Schneider a Luongova manželka Gina a děti Gabriella a Gianni.

Schneider svého bývalého parťáka z brankářského tandemu předtím, než ho přivedl na led, pochválil.

"Když jsem přicházel do ligy jako mladý brankář, nemohl jsem si přát lepší vliv, mentora a spoluhráče. Má svůj vlastní jedinečný styl, svůj osobitý vkus, něco, co já nikdy nemohu napodobit," řekl Schneider.

Všichni současní hráči Canucks měli při rozcvičce na dresech číslo 1 a Luongovo příjmení. Luongo se pak připojil ke své rodině, aby vhodil slavnostní vhazování mezi brankáře Canucks Thatchera Demka a brankáře Floridy Panthers Sergeje Bobrovského.

Během zpěvu hymny "O Canada" se na světelné tabuli v Rogers Areně promítaly ukázky ze zlatého vystoupení Kanady z roku 2010, které se odehrálo ve Vancouveru. Dojemný večer, jak se patří.

"Děkuji, že jste mi umožnili prožít ty neuvěřitelné chvíle. Nebyly by možné bez vás, bez vaší podpory," řekl Luongo na adresu fanoušků.

"Bylo to skvělých osm let, nebylo to vždy růžové, byly tam i těžké časy, ale myslím, že právě ty ze mě udělaly toho, kým jsem dnes," dodal Luongo. "Dnes tu stojím a z celého srdce vám děkuji."

