Velká očekávání? Grubauer chce být stavebním kamenem

Philipp Grubauer bude jednou z největších tváří nově působícího týmu ze Seattlu. O tom není sporu. Opustil jednoho z jasných kandidátů na Stanley Cup, aby okusil trh. Štědrou nabídku mu poslali právě ze západního pobřeží. A Grubauer na ni kývnul. V Kraken chce být základním stavebním kamenem týmu.

„Jakmile se otevřelo přestupové okno, zavolali mi ze Seattlu a já neměl o čem přemýšlet. Chtěl jsem do úplně nového týmu a být součástí historie,“ řekl Grubauer po podpisu.

Splní si tak sen. Už odmala snil o tom, jak na něm bude stát tým a bude naprosto klíčovou postavou. Tenhle sen se trochu zadrhl poté, co dorazil do Ameriky. To skoro nepromluvil anglicky a dělal pouze dvojku ve Washingtonu. Teď je ale vše jinak a sen se mu splní. Seattle ho totiž bude nutně potřebovat.

Stejně jako potřebovali ve Vegas Marca-Andre Fleuryho, který po přechodu do zbrusu nové organizace jako kdyby zase ožil. V první sezoně dovedl tým do finále Stanley Cupu, letos zase vyhrál Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře ligy. Mimochodem, v top trojce se objevil právě i Grubauer.

„V hlavě to má srovnané, má skvělou mentalitu,“ vyzdvihoval Grubauerovy přednosti Devan Dubnyk, který německému gólmanovi kryl záda v uplynulé sezoně. „Je přesně ten typ hráče, kterého v každém zápase potřebujete. Je v klidu za jakékoliv situace.“

Tahle vlastnost ho zdobí od dětství. Ingo Dieckmann, šéf Star Bulls Rosenheim, kde Grubauer v mládí působil, vzpomíná na okamžik, kdy byl tehdy šestnáctiletý bažant hozen do vody.

„Našemu gólmanovi se nedařilo, a tak v kabině trenér řekl, že bude chytat Philipp,“ vzpomíná Dieckmann. „A ten se jenom podíval a souhlasil. Vyhráli jsme 2:1 a Philipp odchytal parádní zápas. Říkal jsem si, že nemáme co ztratit a aspoň vyzkoušíme mladého kluka. A jak to dopadlo!“

Od té doby ušel Grubauer dlouhou cestu.

Přes juniorskou OHL se protloukl až mezi dospělé, kde působil v nižší ECHL. Postupně nakoukl i do farmářské AHL, aby se posléze usadil v NHL.

Nyní patří mezi hvězdy ligy, což dokazuje velký kontrakt i velká očekávání. S tím vším se ale dokáže vypořádat.

„Je to tichý kluk, zároveň ale velmi klidný. Ukazovalo se to i v průběhu kariéry, kdy nemlel pantem a prostě dřel. Měl před sebou cíl, na který dosáhl,“ chválí svého krajana Uwe Krupp, bývalý německý obránce se skvělou kariérou.

