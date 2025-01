Velká posila pro Minnesotu? Nelson by se mohl vrátit domů

Minnesota Wild se v současnosti nachází ve skvělé pozici, a tak se dá čekat posílení kádru. S blížící se březnovou uzávěrkou přestupů se čím dál víc objevují spekulace o možných obchodech. Wild se údajně zaměřují na potenciální posilu, kterou by mohl být centr Brock Nelson z New York Islanders.

Jak informoval Michael Russo z The Athletic, Wild mají velký zájem o Nelsona, který je univerzálním hráčem, schopným hrát na centru i křídle, bránit v oslabení, vyhrávat buly a hrát v přesilovkách. To jsou přesně vlastnosti, které by mohly Wild pomoci v honbě za úspěchem v play-off.

Ačkoli má Minnesota silnou skupinu centrů, ve které září třeba Marco Rossi, stálicí je Joel Eriksson Ek, stejně jako Frederick Gaudreau, Ryan Hartman a Marat Khusnutdinov. Někteří se ale potýkají s ofenzivními problémy, aa tak není divu, že Wild hledají zkušeného hráče jako Nelson.

Tento 33letý centr strávil celou svou kariéru u Islanders, kde je každý rok více než platým hráčem. Ačkoliv letos nemá svou nejlepší sezonu, kdy zaznamenal 10 gólů a 21 bodů ve 40 zápasech, stále je schopný plnit roli středu druhé nebo třetí formace.

Nelson má také cenné zkušenosti z play-off. V 78 zápasech play-off nasbíral 50 bodů a tyto zkušenosti by se mohly hodit Wild v jejich snaze získat první Stanley Cup v historii klubu.

Guerin, který Nelsona velmi oceňuje, ho nedávno zařadil do sestavy Spojených států pro turnaj 4 Nations. Vzhledem k tomu, že Nelson pochází z Minnesoty, by byl pro fanoušky Wild jistě oblíbeným hráčem.

Pokud jde o cenu, kterou by Wild museli zaplatit za Nelsona, James Mirtle z The Athletic uvádí, že by to mohlo znamenat první kolo draftu. Wild už však vyměnili svůj první výběr v roce 2025 za obránce Davida Jiříčka, takže budou muset nabídnout Islanders jiné hodnotné možnosti

Nelson je v posledním roce šestileté smlouvy na 36 milionů dolarů, kterou podepsal s Islanders v roce 2019. Wild mají momentálně jen 1,1 milionu dolarů k dispozici pod platovým stropem a dalších 2,7 milionu dolarů je uzamčeno na dlouhodobé listině zraněných, jak uvádí PuckPedia.

