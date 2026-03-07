Velká rána pro Pittsburgh! Malkin dostal trest na pět zápasů

7. března 15:06Jakub Ťoupek
Během čtvrtečního zápasu proti Buffalu Jevgeni Malkin sekl do oblasti hlavy a krku Rasmuse Dahlina. Za velice ošklivý zákrok dostal pětiminutový trest a byl vyloučen do konce utkání. Disciplinární komise ho poté suspendovala na 5 zápasů, týden si tak bude muset dát od hokeje pauzu.
Během suspendace přijde Malkin o téměř 160 tisíc dolarů ze svého platu, které poputují do fondu pomoci hráčům v nouzi. Zároveň trest přichází pro Pittsburgh asi v nejhorší možnou dobu. Penguins, kteří stále postrádají kapitána Sidneyho Crosbyho, mají náskok na příčky zajišťující play-off pouhé 3 body.
BREAKING: Penguins forward Evgeni Malkin suspended 5 games for slashing Rasmus Dahlin. #LetsGoPens pic.twitter.com/Ph9VB664FU
— NHL News (@PuckReportNHL) March 7, 2026
Za stavu 1:1 na začátku druhé třetiny se útočník Pens nechal doslova vyprovokovat Dahlinem, který pittsburského útočníka krosčekoval v souboji u brány. Malkin neudržel nervy, svou hokejku použil jako mučící nástroj a švédského beka doslova přetáhl.
Odhodil i rukavice, aby se porval, ale Dahlin tuto výzvu nepřijal a rozhodčí tentokrát okamžitě vylučoval. Ruský útočník dostal 5 minut a do konce utkání. A pro jistotu ještě oba dostali po dvou minutách krosček.
Tato akce před disciplinární komisí dle očekávání neobstála. Ruskému útočníkovi nadělila pětizápasovou suspendaci, kterou si bude muset Malkin odpykat. Znamená to, že se do hry vrátí až 16. března proti Coloradu.
Tučňáci hrají v této sezoně nad očekávání, v Metropolitní divizi jsou na druhém místě, ale nad postupovou hranou mají náskok již zmíněné tří body. Na olympiádě ztratili po zákroku českého beka Radka Gudase minimálně na měsíc Crosbyho. Nyní přijdou i o druhého strůjce předchozích úspěchů.