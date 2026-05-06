Velká smůla spustila bleskovou akci. Capitals našli záchranu tam, kde to málokdo čekal

22. května 14:30David Zlomek
Vedení Washingtonu Capitals se rozhodlo udržet švédského obránce Timothyho Liljegrena, kterého klub získal letos v březnu před uzávěrkou přestupů. Bek podepsal s týmem z hlavního města USA novou dvouletou smlouvu, která mu celkově vynese 6,5 milionu dolarů. Z platového stropu tak bude každoročně ukrajovat 3,25 milionu dolarů.
Nutnost podepsat Liljegrena se pro Capitals stala absolutní prioritou v momentě, kdy si jeho krajan Rasmus Sandin v závěru sezony přetrhl přední zkřížený vaz v pravém koleni. Sandin již podstoupil operaci a s odhadovanou dobou rekonvalescence v rozmezí šesti až devíti měsíců s jistotou zmešká začátek ročníku 2026/27.
Jeho návrat na led se momentálně očekává nejdříve na konci října, v horším případě by mohl chybět až do konce ledna.
Liljegren dorazil do Washingtonu v rámci výměny se San Jose Sharks, kterým Capitals obětovali volbu ve čtvrtém kole draftu pro rok 2026. Během finiše sezony stihl v novém dresu odehrát pouze čtyři utkání s průměrným časem 16:54 na zápas. Celkově v ročníku rozděleném mezi Sharks a Capitals naskočil do 47 duelů, ve kterých si připsal 11 bodů za jeden gól a deset asistencí.
Podpisem severského zadáka si Capitals zajistili pod smlouvou na příští sezónu celkem tři pravoruké obránce z poslední soupisky, když se Liljegren zařadil po bok Matta Roye a Dylana McIlratha. Podle specializovaného portálu PuckPedia se tímto krokem ztenčil dostupný prostor Washingtonu pod platovým stropem z původních 36,5 milionu na aktuálních 33,35 milionu dolarů.