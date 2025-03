Velká trefa! Senators obětovali Norrise, ale Cozens je asi lepší, než čekali

Ottawa Senators našla svou novou tvář. Dylan Cozens byl do týmu přiveden před uzávěrkou přestupů výměnou za Joshe Norrise a okamžitě ukázal, že je přesně tím, koho Senators potřebovali. Ottawa se po zisku Cozense z Buffala rozjela a vyhrála čtyři zápasy v řadě. Ve Východní konferenci drží první divokou kartu a buduje si solidní náskok. A nový muž v sestavě je u všeho důležitého.

Generální manažer Steve Staios chtěl získat hráče, který přinese tvrdost, energii a zároveň ofenzivní přínos. A přesně tohle Cozens zatím splňuje. Po výměně naskočil do dresu Ottawy a hned zaznamenal dva góly a asistenci. „Je to skvělý hráč,“ pochvaluje si ho trenér Travis Green. „Velmi dobře se s ním pracuje, je hladový po vítězství a hned zapadl do týmu.“

Nejde ale jen o body. Cozens se od začátku prezentuje agresivním stylem hry, který Senators tolik potřebovali. V prvních dvou zápasech nasbíral 17 hitů, v sezoně celkově rozdal už 166 hitů, což ho okamžitě řadí na druhé místo v týmu za kapitána Bradyho Tkachuka. „Je větší, než jsem si myslel, bruslí lépe, než jsem čekal, a hraje tvrdě,“ pokračuje Green, který si nemůže vynachválit, jak rychle se nový hráč adaptoval.

Cozens si přestup do Ottawy nemůže vynachválit. „Skupina kluků je tu neuvěřitelná. Přijali mě s otevřenou náručí a je to skvělý pocit hrát velké zápasy,“ řekl pro TSN.

Tahle výměna rozhodně nebyla jednoduchá. Josh Norris byl dlouho považován za jednoho z klíčových hráčů Senators, ale jeho zdravotní problémy a stagnující výkony vedly vedení týmu k tomu, že se rozhodlo jednat. Buffalo nabídlo Cozense, což byla nabídka, která se neodmítá. A zatím se ukazuje, že to byl tah, který by mohl Ottawě vyhrát nejen pár zápasů, ale třeba i místo v play-off.

Norris možná měl lepší technické dovednosti, ale Cozens přináší něco, co Senators zoufale potřebovali – důraz, fyzičnost a schopnost hrát v těžkých momentech. „Měl by být ještě lepší hráč, když bude mít kolem sebe lepší spoluhráče,“ řekl pro Postmedia nejmenovaný manažer NHL krátce po výměně. A zatím se tahle předpověď naplňuje.

Senators se momentálně drží v postupových pozicích, ale boj o play-off bude ještě dlouhý. Ve Východní konferenci je situace extrémně vyrovnaná a každý zápas může rozhodnout. Ottawa se ale dostala do výborné formy a teď ji čekají klíčové zápasy proti Bostonu, Torontu a Montrealu.

