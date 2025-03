Velká výměna mezi Ottawou a Buffalem! Tkachuk ji skoro oplakal

Buffalo se vzdalo jednoho ze svých největších talentů, Dylan Cozens už nebude oblékat dres Sabres. Místo toho míří do Ottawy, která se zoufale snaží ukončit svou sedmiletou absenci v play-off. Společně s ním putuje i obránce Dennis Gilbert a druhokolová volba v draftu 2026. Co za to Buffalo dostalo? Centra Joshe Norrise a beka Jacoba Bernarda-Dockera.

Na první pohled spravedlivý obchod, ale pod povrchem je to mnohem složitější. Cozens byl ještě před pár lety v Buffalu vnímán jako jeden z klíčových kamenů budoucnosti. Podepsal tučný sedmiletý kontrakt, ale jeho výkony se od průlomové sezony 2022/23, kdy dal 31 gólů, neustále propadají. V této sezóně má zatím 11 gólů a 20 asistencí v 61 zápasech. A i když o něj dle zámořských novinářů stálo nejméně šest týmů, Sabres se ho rozhodli pustit právě do Ottawy.

Jenže Ottawa tuhle sázku nepodstupuje jen tak. Tento trejd je jasným signálem: chceme do play-off! Po sedmi letech sucha je tým v těsném boji o divokou kartu s Rangers a generální manažer Pierre Dorion nemá na co čekat. Cozens by mohl být tím impulsem, který je dostane přes čáru. Ale je to risk. Cozensova čísla jdou dolů a Ottawa už dříve podobné sázky prohrála.

Buffalo naopak získává Joshe Norrise, který má letos slušných 20 gólů a 13 asistencí v 53 zápasech. Zdravotní problémy ho sice pronásledovaly, ale pokud vydrží, může být pro Sabres solidním přínosem.

Odchod Norrise hodně zasáhl Bradyho Tkachuka. Pořádně trvalo, než se při rozhovoru rozhoupal vyslovit první slova. Očividně byl na měkko, s Norrisem si totiž byli velmi blízcí. "Je to na prd," ucedil jen.

Společně s Norrisem přichází i mladý obránce Bernard-Docker, který sice nepatřil mezi top beky Sens, ale může se stát cenným defenzivním článkem.

Tahle výměna není jen o letošní sezóně. Pro Buffalo je to další pokus o reset, další pokus o ukončení jejich vlastní noční můry – nejdelšího čekání na play-off v celé NHL (13 let!). Pro Ottawu je to naopak přímý útok na vyřazovací boje, které neviděla od roku 2017.

