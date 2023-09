Velká výzva před Nemcem. Zlepšil jsem bránění i hru do těla, říká

Šimon Nemec svým progresem dokazuje, jak se z ofenzivního obránce může postupně stát tvrdý bek, přes kterého sotva projdete. Ne, že by to byla jeho volba. Ale pro působení v Severní Americe je to prostě potřeba.

"Myslím, že jsem se díky hře v oslabení zlepšil v defenzivní hře," cituje nadějného Slováka ve službách New Jersey ligový web. "Předtím jsem se do oslabení nezapojoval, ale v minulé sezoně jsem v nich hrál víc než v přesilovkách. Díky tomu se ve vlastním pásmu skvěle orientuju."

Nemec byl vybrán jako dvojka draftu v roce 2022, nicméně skok do NHL by byl ve své první sezoně za oceánem velký, proto působil na farmě. Kromě toho, že se zlepšil v obraně, si v 65 zápasech AHL připsal i velmi solidních 34 bodů (12 gólů, 22 asistencí).

"Protože má tendenci mít vliv na hru, má ofenzivní sklony. O tom jsme spolu hodně mluvili," řekl trenér Uticy Kevin Dineen. "Je to opravdu vyspělý kluk a potřebuje vědět, že může mít vliv na hru, i když třeba nemá žádný bod. Může skvěle bránit a pomáhat týmu. Vrátím se k Ricku Nashovi, se kterým jsem byl v Columbusu. Ve všestranného hráče se vyvinul, když byl postaven do zodpovědnější role a nehledělo se na něj jen jako na ofenzivní sílu. To platí i pro Šimona."

Nemec má po své těžké sezoně za sebou solidní letní přípravu a před tréninkovým kempem si zahrál s mezi mladíky na turnaji v Buffalu.

"Myslím, že bych měl být lídrem tohoto týmu," řekl Němec. "Řekl bych, že jsem to ve své hře ukázal, cítil jsem se dobře."

Nemec uvedl, že fyzická stránka hry je jednou z dalších oblastí, na kterou si pomalu zvyká poté, co v letech 2019-22 strávil tři sezony v Nitře ve slovenské nejvyšší soutěži.

"Myslím, že tuto část hry musím zlepšit, protože nemůžete hrát v Severní Americe, když neumíte hrát fyzicky," ví už dobře. "Pořád to není tak dobré, jak bych chtěl. Fyzická hra je v NHL těžší, než jsem si myslel."

