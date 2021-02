Velká ztráta pro Javorové listy! Simmonds bude chybět několik týdnů

Tohle je pro Toronto velice nepříjemná komplikace. Útočník Wayne Simmonds, který se rozehrál do velké formy, bude Maple Leafs chybět šest týdnů, a to kvůli zlomenému zápěstí. Zranění se silnému útočníkovi přihodilo v sobotním zápase proti Vancouveru. Chybět tak bude až do poloviny března.

Dvaatřicetiletý Simmonds ve zmiňovaném zápase vstřelil dokonce dva góly, nicméně při jedné obranné akci se zranil. A když ho televizní kamery zachytily, jak míří i s doktorem do kabiny, vědělo se, že bude zle.

Pro Maple Leafs je to velká ztráta, jelikož torontský rodák, jenž se tamnímu klubu upsal na jeden rok za 1,5 milionu dolarů, se dostal do špičkové formy. V prvních šesti zápasech sezony sice ani jednou nebodoval, v posledních šesti odehraných utkáních však dokázal vstřelit hned pět gólů.

„Je to velká ztráta. Hrál opravdu velmi dobře,“ smutnil trenér Toronta Sheldon Keefe. „Je skvělý na hřišti a taky dobře drží kabinu. Zároveň se tím ale otevřela dvířka pro další hráče.“

Trenérova slova potvrzuje i jeden z klíčových útočníků Mitch Marner: „V šatně se nebojí zvýšit hlas. Má plno zkušeností a ví, co je k úspěchu potřeba.“

Málokdo čekal, že se Simmonds v dresu Maple Leafs tak chytne, nicméně lze vidět, že domácí prostředí je velký faktor. Je třeba také dodat, že trenérský štáb mu vymyslel opravdu povedenou roli, a to obzvlášť v přesilovce, ve které před bránou soupeře patří roky k nejnebezpečnějším hráčům.

Dlouholetá tvář Philadelphie Flyers v Torontu obživla, což po nevýrazných angažmá v Nashvillu, New Jersey a Buffalu čekal málokdo.

Uvidíme, možná byl právě Simmonds tím pravým dílkem do skládačky, který Toronto potřebovalo. Lety ošlehaný veterán, který vždy patřil k výrazným lídrům.

V následujících týdnech se však ukáže, jak moc si budou Maple Leafs a Simmonds navzájem chybět.

