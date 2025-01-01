NHL.cz na Facebooku

NHL

Velké hvězdy, velké peníze, ale žádné výsledky. Predators jdou do opravného pokusu

27. září 14:30

David Zlomek

Nashville Predators před rokem rozhazovali jako nikdy. Přivedli Stevena Stamkose, Jonathana Marchessaulta i Bradyho Skjeie a věřili, že s nimi znovu prorazí k boji o Stanley Cup. Místo velkého úspěchu ale přišel tvrdý pád. Tým se trápil od prvního utkání, nedokázal najít správný rytmus a nakonec skončil třetí nejhorší v celé NHL. Play-off bylo pryč už v půlce sezony a místo vysněného tahu na titul přišel boj o draft. To je ale pryč.

„Měli jsme špatnou sezónu,“ připustil Filip Forsberg. „Ale už to nechceme řešit. Měli jsme čas všechno strávit a teď se díváme dopředu.“

Generální manažer Barry Trotz přesto nepřikročil k velké čistce. Trenér Andrew Brunette zůstal, stejně jako hvězdné posily z loňského léta. Trotz věří, že zkušené jádro může pořád uspět, pokud se vrátí ke své hře a přidají k tomu mladší hráči, které mezitím doplnil do kádru. „Už dvakrát jsme dokázali překvapit experty a doufám, že to zvládneme i potřetí,“ prohlásil Trotz.

Klub se snažil přes léto spíš upravit detaily. Brunette mluvil s lídry týmu o změnách systému, aby víc vyhovoval jejich stylu. Defenzívu má posílit nový asistent Luke Richardson. Predators také zapojili mladší hráče a chtějí být rychlejší a fyzicky silnější. „Zvětšili jsme se a průměrně omladili o čtyři roky,“ řekl Trotz. „To je dobré pro současnost i budoucnost.“

Hlavní tlak ale stejně padá na drahé veterány. Loni totiž zklamali: Stamkos odehrál všech 82 zápasů, ale měl jen 53 bodů. Marchessault vstřelil 21 gólů, což bylo poloviční číslo oproti jeho poslední sezoně ve Vegas.

Skjei skončil s minus 24 a podstatně horší produktivitou než v Carolině. Forsberg se propadl o 17 branek dolů. „Nikdo nám teď moc nevěří, ale to nám dodává motivaci,“ řekl nováček Erik Haula, který se k týmu přidal právě proto, že cítil touhu hráčů napravit ostudný rok.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Je za ním sázkařská ostuda, přesto chce desítky milionů. Senators ale váhají

27. září 12:00

Když se do hry vloží majitel. Ten z Minnesoty uklidňuje fanoušky kvůli Kaprizovovi

27. září 10:00

Příprava: Hronek gólem pomohl Canucks k výhře, Tomášek třetí hvězdou utkání

27. září 7:30

Obří ztráta pro Pantery. Barkova čeká operace kolena, v ohrožení je celá sezona

27. září 4:00

nhl.cz doporučuje

Legenda hlásí konec. Kopitar po sezoně ukončí kariéru

19. září 10:30

Zámořskou optikou: Pastrňák udělá 115 bodů. A jak vidí další Čechy experti Hockey News?

15. září 15:00

Sweeney k vyhlídkám Bruins: Starého kápa jsme se zbavili, nového zatím nemáme

10. září 12:00

Preview: Detroit chce konečně projít do play-off. Posílil Yzerman dostatečně?

9. září 17:10

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.