Velkolepá akce MORA Fest je zpět!

Po prvním úspěšném ročníku se v srpnu opět otevřou brány areálu olomouckého zimního stadionu a vy budete moci prožít jedinečný kulturně-sportovní festival, který v ČR nemá obdoby. MORA Fest! Nenechte si ujít souboj O Vládce Hané – tři hokejová derby týmů HC Olomouc a HC Zubr Přerov; zhlédněte činoherní představení v podání Moravského divadla Olomouc, poslechněte si známé české kapely a zpěváky, užijte si křest dresu a bohatý doprovodný program pro všechny věkové kategorie. To vše na vás bude čekat 16. a 17. srpna 2024 v areálu zimního stadionu Olomouc! Akce proběhne pod záštitou Statutárního města Olomouc.

K plánované akci se vyjádřila Miroslava Ferancová, náměstkyně primátora pro sport: „Chtěla bych poděkovat iniciativě klubu za to, že tento festival pořádá. Potěšilo mě, že propojení kultury a sportu v Olomouci pokračuje a že spolupráce klubu s Moravským divadlem Olomouc bude tímto více rozšířena. Fanoušci sportu mají možnost poznat něco z kultury a fanoušci kultury naopak něco ze sportu. Rádi tento festival podpoříme. Těšíme se na to, co nám hokejisté a umělci předvedou. Snad se to bude všem líbit a vznikne tady tradice, že se festival stane součástí letního programu, který lidé v Olomouci mohou navštívit.“

MORA Fest bude v pátek 16. srpna v odpoledních hodinách zahájen duelem olomouckých a přerovských dorostenců, následovat bude na pódiu u zimního stadionu činoherní komedie Splašené nůžky, kterou si pro vás připraví Moravské divadlo Olomouc.

„Jsme velmi rádi za tuto spolupráci, kterou jsme zhruba před rokem začali budovat krůček po krůčku až do dnešních rozměrů. Naše spolupráce už je tak velká, že se podílíme na rozšíření tohoto festivalu. Myslím si, že kultura a sport mají k sobě velmi blízko. Děláme aktivity, které mají bavit lidi a které mají reprezentovat Olomouc nejen v samotném městě, ale i po celé republice. Těšíme se na srpen,“ uvedl k akci ředitel Moravského divadla Olomouc David Gerneš.

Od sobotního dopoledne 17. srpna se na pódiu vystřídají kapely O5 a Radeček, Reflexy a Kameron, které doplní i zpěvák s vlastní originální tvorbou a kapelou – Xindl X. V rámci sobotního programu budou k vidění také pikantní střetnutí juniorů a A-týmů HC Olomouc a HC Zubr Přerov.

„V minulém roce jsme MORA Fest pořádali poprvé. Byly na něj pozitivní ohlasy, takže jsme hned po minulém ročníku byli rozhodnutí, že v tom budeme pokračovat. Z jednodenního fesťáčku se tak stal dvoudenní festival. Jsem moc rád za podporu Statutárního města Olomouc a Moravského divadla Olomouc, bez kterých by tento festival nemohl být v takovém měřítku,“ prozradil marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa.

Vstupenky na MORA Fest v podobě balíčků na oba dva dny budou k dostání na oficiálních stránkách HC Olomouc a v kamenné prodejně fanshopu během otevírací doby. Držitelé permanentních vstupenek HC Olomouc a HC Zubr Přerov mají možnost přednostního nákupu za zvýhodněnou cenu od pondělí 18. března do neděle 24. března. V rámci jednoho nákupu si budou moci pořídit až čtyři balíčky.

Kromě základního balíčku bude k dispozici i VIP balíček, který v sobě skrývá spoustu výhod. V rámci prvního dne budou mít majitelé tohoto balíčku rezervovaná místa v prvních řadách na divadelní představení, během druhého dne budou mít zdarma občerstvení ve VIP prostoru zimního stadionu a během autogramiády budou moci k získání cenného podpisu hráčů využít méně vytížené VIP řady.

V pondělí 25. března budou balíčky uvolněny do volného prodeje a k dispozici budou do pondělí 1. dubna, nebo do vyprodání balíčků. Vzhledem k maximální kapacitě prvního dne (500 osob) je i omezeno maximální množství balíčků. Místa na divadelní představení budou k sezení a neočíslovaná.

Od úterý 2. dubna se spustí prodej vstupenek na jednotlivé dny.

