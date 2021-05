Velkolepý návrat maroda! Tampa ve fantastickém zápase přehrála Floridu

Zapomeňte na suchou atmosféru prázdných arén. Aspoň na Floridě. Panthers dostali povolení navýšit v play off naplněnost haly na 50% a bylo to sakra znát. Necelých deset tisíc hrdel dalo utkání vynikající kulisu, hokejisté se jim za to odvděčili špičkovým výkonem.

Mezi floridskými kluby se čekaly ostré a vypjaté bitvy, hned ta první ale předčila veškerá očekávání. Sedmnáct trestů, poměr střel 39:40 (za šedesát minut!), devět branek, čtyři využité přesilovky, jedna trefa v oslabení. K tomu všemu dva ohromné comebacky.

Všichni byli zvědaví, v jaké formě se představí Steven Stamkos a Nikita Kučerov. První nehrál hokej pět týdnů, druhý nastoupil v téhle sezóně úplně poprvé. Možná se po dlouhé pauze zadýchávali, ze svého kumštu ale neztratili nic. Podíleli se na dvou přesilovkových gólech ze druhé třetiny, Kučerov se zapojil ještě do úspěšné přesilovkové kombinace ve třetí periodě.

„Byl jsem šťastný z návratu, nemohl jsem se dočkat,“ tetelil se muž, který 29. prosince podstoupil operaci a soutěžní utkání nehrál od 28. září.

Nejen jeho výkon byl ozdobou večera. Oba ruští brankáři si připsali zákroků, jako by se nejméně dvakrát prodlužovalo. Jonathan Huberdeau (1+2) hrál na straně pražených fantastický zápas, eso, jímž přebil všechno, měl ale schované v rukávu Brayden Point. Autor dvou gólů, vyhlášený první hvězdou zápasu, dokonale zmrazil rozjásanou arénu 74 vteřin před třetí sirénou proměněným brejkem.

„Měl jsem dnes nejlepší sedačku v hale. Dva výjimečné hokejové týmy to rozjely… Je fuk, jestli je smetete nebo vyhrajete o gól, vždycky chcete zvítězit. Na lavičce nebyla žádná panika,“ řekl trenér Tampy Jon Cooper.

Panthers vyhráli posledních šest zápasů základní části, včetně dvou vzájemných duelů s Tampou. Do utkání šli obrovsky nažhavení. Snad až moc. Z přemíry snahy se dopouštěli faulů a v obraně nechávali okna, obojího dokázali rutinéři Tampy využít.

„Hodně intenzivní zápas, jejich přesilovka byla dnes rozdílová,“ poznamenal trenér Floridy Joel Quenneville.

„Musíme zapomenout a dál bojovat,“ dodal Sergej Bobrovskij.

My dodejme, že vedle Stamkose a Kučerova měly Blesky v sestavě další navrátilce. Šrámy doléčily, případně zaťali zuby, Victor Hedman, Ryan McDonagh i Ondřej Palát.

Série mezi oběma floridskými celky slibuje velmi atraktivní podívanou. Jak trefně poznamenal list Tampa Bay Times: „Rivalita se nerodí na základě jednoho zápasu, ale tohle by mohl být začátek.“

