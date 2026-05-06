Velkolepý obrat z 0:3! Colorado slaví postup do finále Západní konference

14. května 6:50Jan Šlapáček
Colorado se v pátém utkání série nevzdalo, předvedlo parádní obrat a zajistilo si místo ve finále Západní konference.
Minnesota bojující o přežití vstoupila do zápasu ve velkém stylu, když se prosadila hned v první minutě a ve zbytku první třetiny se trefila ještě dvakrát a vypracovala si tříbrankové vedení. V tu chvíli se zdálo, že Wild tohle utkání zvládnou a vynutí si pokračování série.
Od druhé třetiny naskočil do branky Avalanche Scott Wedgewood, který po zbytek duelu příliš práce neměl, nicméně pochytal všech sedm střel, co na jeho branku soupeř vyslal.
Těsně po polovině utkání snížil Parker Kelly a dal svému týmu naději. Na kontaktní gól čekalo Colorado až do 57. minuty, v níž se šikovnou tečí prosadil Jack Drury. Tlak domácích o dvě minuty později vyústil ve vyrovnávací branku Nathana MacKinnona, který se prosadil nádhernou střelou z levého kruhu a nasměroval duel do prodloužení.
V něm se příliš dlouho nehrálo. Martin Nečas si dojel v útočném pásmu nahozený kotouč, následně parádní asistencí uvolnil Bretta Kulaka, jemuž se v 64. minutě povedlo trefit odkrytou klec a nasměroval svůj tým do finále Západní konference.
Colorado Avalanche - Minnesota Wild
4:3pp. (0:3, 1:0, 2:0 - 1:0)
Konečný stav série: 4:1
Branky a nahrávky
31. Kelly (Burns, Kulak), 57. Drury (D. Toews, N. Roy), 59. MacKinnon (Nečas, Burns), 64. Kulak (Nečas, Kelly) – 1. M. Johansson (Boldy, Q. Hughes), 12. N. Foligno (Sturm, Kaprizov), 16. N. Foligno (Sturm, Boldy).
Statistika
Střely na bránu: 34 – 20 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Mackenzie Blackwood (COL) – 10 zákroků, 3 OG, úspěšnost 76,9 %, odchytal 20:00
Scott Wedgewood (COL) – 7 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 43:14
Jesper Wallstedt (MIN) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 63:21
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 0+2, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:17
Tři hvězdy utkání
1. Brett Kulak (COL) - 1+1
2. Martin Nečas (COL) - 0+2
3. Nick Foligno (MIN) - 2+0