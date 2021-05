Velkorysé gesto! Lucic se vzdal důležité klauzule

Rozšiřovací draft je pro každého generálního manažera jako křest ohněm. Koho si ochránit? Koho jsme ochotní pustit? Pro mnoho činovníku nastane doba složitého rozhodování. Těm v Calgary práci o něco zlehčil zkušený útočník Milan Lucic, který se vzdal své klauzule o nevyměnitelnosti.

Jenom pro zopakování. Při rozšiřovacím draftu si nový tým ze Seattlu bude vybírat jednoho hráče z každého týmu (kromě Vegas). Samozřejmě je nutno splňovat několik kritérií. Jedno z nich nás v souvislosti s Lucicem zajímá nejvíce, a sice to, které říká, že hráč, jenž má ve smlouvě klauzuli o nevyměnitelnosti, ji musí odvolat. Jinak je automaticky chráněn.

Díky svému gestu je tak nyní Lucic mezi hráči, kteří mohou zamířit do Seattlu.

„Moc rád bych zůstal v Calgary, ale nechci generálnímu manažerovi svazovat ruce. Souhlasil jsem tedy s tím, že pokud mě nebudou chtít chránit, té klauzule se vzdám,“ vysvětloval Lucic pro web Sportsnet.

Lucic také dodal, že na tohle téma už gentlemanská dohoda padla v čase, kdy se tvořila jeho výměna z Edmontonu. V té době chtěl změnit působiště a směřování své kariéry natolik, že vzdání se své klauzule bylo maličkostí.

Vlastně je to výhra pro obě strany. Calgary díky jeho rozhodnutí nemusí uvažovat, kterého z top útočníků pustí. Nyní se dá očekávat, že se možnému výběru vyhne sedmička ve složení Lindholm, Tkachuk, Gaudreau, Mangiapane, Backlund, Monahan a Dube.

Lucicovi se zase pravděpodobně splní přání zůstat v Calgary. Zdá se totiž nepravděpodobné, že by si ho Seattle vybral. A to i kvůli jeho smlouvě na 5,25 milionu dolarů, která potrvá ještě dva roky. Seattle by ho případně mohl vyplatit až příští rok.

I tak ale bude muset Brad Treliving, generální manažer Flames, řešit palčivou otázku. Co s obranou?

Organizace si totiž může ochránit tři obránce. Jeden ze čtveřice Noah Hanifin, Rasmus Andersson, Chris Tanev a Mark Giordano bude muset z kola ven.

Objevují se hlasy, že nejpravděpodobnějším obráncem s Černým Petrem se zdá být trochu překvapivě Mark Giordano. Pro Flames je sice stále klíčovým bekem, nicméně kombinace jeho věku s platem by této možnosti nahrávala. Pro Kraken by mohl být tváří obranného valu a skvělým mentorem pro zbytek týmu.

„Je to smutné tak jako tak. Přeci jenom ztratíte cenného hráče,“ prohodil na konto rozšiřovacího draftu Treliving.

