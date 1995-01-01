Velký den pro Sharks! Do San Jose jdou Trouba i Nurse

1. července 22:29David Zlomek
Generální manažer San Jose Sharks Mike Grier předvedl hned v první den otevření trhu extrémně agresivní nástup a v jediném odpoledni doplnil defenzivu i útok svého týmu. Cílem této bleskové přestavby je jednoznačně okamžitý útok na play-off v roce 2027 a snaha obklopit mladé jádro kolem Macklina Celebriniho ostřílenými borci.
Největší bombou dne se stala masivní výměna s Edmontonem Oilers, odkud San Jose získalo obránce Darnella Nurseho výměnou za mladého zadáka Shakira Muchamadullina. Nurse musel pro dokončení trejdu sám aktivně zrušit svou klauzuli o nevyměnitelnosti, přičemž Sharks na oplátku kompletně převzali jeho obří plat 9,25 milionu dolarů ročně na příští čtyři sezony bez jakékoliv platové retence ze strany Oilers.
Grier také ulovil na volném trhu dalšího důrazného beka, Jacoba Troubu, který podepsat jako nechráněný volný hráč čtyřletý kontrakt na 33 milionů dolarů. Trouba, který má v NHL na kontě už 906 zápasů a 701 trestných minut, tak sice zůstává v Kalifornii, ovšem po rpůsobení v Anaheimu Ducks oblékne nový dres poté, co Kačerům pomohl k play-off 10 góly a 25 asistencemi v 81 utkáních.
Pro dlouhodobou strukturu klubu bude zajímavé sledovat, jak se tento pravoruký bek v organizaci usadí, jelikož Sharks už dříve získali z Buffala praváka Michaela Kesselringa a na draftu si vybrali další dva pravoruké obránce, Keatona Verhoeffa a Ryana Lina. Ti sice ještě na šanci v prvním týmu počkají, ale před koncem Troubovy smlouvy už budou bezpochyby klepat na dveře.
Zpevněním zadních řad však středeční ofenziva Sharks ani zdaleka neskončila a klub přivedl velkou sílu také do útoku v podobě křídelníka Masona Marchmenta. Ten podepsal pětiletou smlouvu na 33,75 milionu dolarů s průměrným ročním platem 6,75 milionu. Marchment naposledy rozdělil sezonu mezi Seattle a Columbus a posbíral 19 gólů a 45 bodů v 68 zápasech.
Celý tento divoký den pak Sharks uzavřeli vyřešením brankářského postu, kam na dva roky za celkových 2,3 milionu dolarů přivedli třicetiletého Erica Comrieho. Kanadský gólman, který v minulých dvou sezonách kryl ve Winnipegu záda Connoru Hellebuyckovi, se stěhuje poté, co Jets podepsali Stuarta Skinnera. Comrie v posledním ročníku odchytal 25 zápasů s úspěšností 89,0 % a průměrem 3,13 inkasovaného gólu a v San Jose bude dle všeho plnit roli dvojky.