Velký krok dopředu pro Oilers? V létě se prý zbaví kritizovaného beka

6. června 11:45David Zlomek
Darnell Nurse a Edmonton Oilers podle všeho spějí k nevyhnutelnému rozchodu. Zkušený obránce a organizace se ocitli na křižovatce, ze které už pravděpodobně nevede společná cesta. Konverzace se současnými i bývalými zaměstnanci klubu podle novináře Marka Spectora ze stanice Sportsnet ukazují jednoznačným směrem: Oilers jsou připraveni a ochotni jednat o výměně, jakmile k tomu dostanou příležitost.
Klíčovým mužem celého procesu je v tuto chvíli třicetiletý Nurse, který drží v rukou všechny trumfy. Jeho lukrativní smlouva totiž obsahuje plnou klauzuli o nemožnosti výměny, jež se až za rok změní na klauzuli s možností vybrat si deset týmů, kam by mohl být vytrejdován. Zdroje přesto potvrzují, že generální manažer Stan Bowman bude s kanadským obráncem v nejbližších dnech jednat o jeho představách a dalším postupu.
Další novinář David Pagnotta dokonce přinesl informaci, že je Nurse za správných okolností otevřen výměně do jiného týmu, přestože by preferoval setrvání v Edmontonu. Vzhledem k okolnostem se tak nyní zdá vysoce pravděpodobné, že k trejdu dojde už v průběhu tohoto léta.
Pokud by však Nurse vyjádřil přání odehrát v Edmontonu ještě jednu sezonu, klub by tuto možnost akceptoval, jelikož obráncovy smluvní podmínky nedávají vedení jinou možnost. Cílem organizace je však posunout Nursea jinam ještě před startem nadcházejícího ročníku.
Zádrhel ohledně dlouholeté tváře Oilers tkví ve dvou zásadních faktorech. Tím prvním je kritizované herní myšlení a tzv. „hokejové IQ“. Ačkoliv má Nurse výborné bruslení, dokáže hrát tvrdě a bez využití přesilovek dokáže pravidelně bodovat, na ledě mnohdy propadá.
Zejména v play-off se tyto nedostatky začaly naplno projevovat. Například během finále v roce 2024, kdy Edmonton podlehl Floridě 2:1 v sedmém zápase, trenérský štáb uvažoval dokonce o tom, že by jej posadil na tribunu. K tomu nedošlo pouze z obavy, že by takový krok narušil atmosféru v týmu. Jeho čas na ledě ale klesl natolik, že v dané sérii skončil z pohledu ice-timu mezi obránci na posledním, sedmém místě.
Druhým, ještě palčivějším problémem pro Oilers je Nurseova obří smlouva s průměrným ročním příjmem 9,25 milionu dolarů, platná až do roku 2030. Tento kontrakt, který mu od roku 2021 dává status top obránce, zkrátka nekoresponduje s jeho výkony.