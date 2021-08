Velký tlak! Giordano je tváří Seattlu. Chci být lídr, říká

Už je to sice pár týdnů od velké události jménem rozšiřovací draft, emoce jsou však stále čerstvé. Zvláště když se stěhujete po téměř dvaceti letech. Sedmatřicetiletý Mark Giordano opustil Calgary, nové dobrodružství zažije právě v Seattlu. Mezi Krakeny by měl být jasným lídrem.

Pro Giordana šlo vlastně o první draft. Velezkušený obránce prošel nováčkovským výběrem bez povšimnutí, premiéry se tak dočkal až ve svých třiceti sedmi letech.

„Ten den draftu byl fakt bláznivý,“ vzpomíná Giordano pro TSN. „Že mě Seattle vybere, to jsem věděl už den předem, tak jsem hned ráno skočil na letadlo. Samozřejmě, že jsem měl plnou hlavu vzpomínek a tělo emocí. Sice to bylo všechno tak nějak narychlo, ale jsem rád, že jsem si všechno stihl prohlédnout. Nemůžu se dočkat nové sezony.“

Jak Giordano zmínil, odchod to byl těžký. V NHL nikdy nehrál za jiný tým, v Kanadě působil od sezony 2005/06, kdy v nejlepší lize světa debutoval. Od roku 2013 pak v týmu dělal kapitána. Když se tak letos dozvěděl, že při draftu nebude chráněný, nic lehkého to nebylo.

„S generálním manažerem se známe dlouho, ale ani tak to nic pěkného nebylo,“ dodal Giordano. „V Calgary jsem fakt strávil spoustu sezon, neodchází se lehce. Do té doby, než si mě Seattle vybral, jsem se staral o Calgary a o to, co bude dál. Teď jsem ale plně soustředěn na nový tým.“

V novém týmu bude rozhodně lídrem. Přirozeně, z kádru je nejstarší a stále patří do užší špičky nejlepších ligových beků. Jedna věc je sice věk, ta druhá je ale o něco důležitější. Tedy to, jak vás berou spoluhráči.

Například Brandon Tanev, Giordanův budoucí spoluhráč, ho při představení na baseballovém utkání označil jako lídra týmu. A to spolu zatím neodehráli ani minutu.

„Jsem nejstarší, takže bych chtěl ty zkušenosti přetavit do lídrovství,“ je si vědom. „Chci mladým co nejvíce pomoct, ale tihle mladí už jsou ve svém věku hvězdami ligy. Moc pomoct nepotřebují. Na všechny se moc těším. Doufám, že i oni na mě.“

I tak ale bude těžké jen tak zamáznout stopu, kterou v Giordanovi Calgary zanechalo.

„První zápas proti Flames má být těsně před Vánoci, o to víc se těším,“ usmál se.

