Velmi složité rozhodnutí, okomentoval Briere. Flyers vyhodili trenéra

John Tortorella u Philadelphie končí! Od vedení Flyers dostal ve čtvrtek padáka, o čemž informují zámořská média. Stalo se tak po úterní porážce 2:7 s Torontem, která byla jedenáctou prohrou z posledních dvanácti utkání. Jeho pozici zaujme šedesátiletý asistent Brad Shaw.

„Dnes jsem učinil velmi těžké rozhodnutí, a to propustit Johna z pozice hlavního trenéra,“ citují zámořská média generálního manažera Flyers Daniela Briera. „John hrál důležitou roli v naší přestavbě. Nastavil standard hry a znovu stanovil, co to znamená být hráčem Philadelphie Flyers. Johnovu nadšení na lavičce se vyrovnala pouze jeho charitativní činnost v naší komunitě.“

„Při přechodu do další kapitoly této přestavby jsem cítil, že je to pro náš tým to nejlepší, jak se posunout dál. Rád bych Johnovi poděkoval za jeho neúnavnou práci a oddanost Flyers,“ dodal k rozhodnutí.

Philadelphii se v posledních týdnech vůbec nedařilo. Po turnaji Four Nations sice vybojovala tři výhry ze čtyř zápasů, ale pak forma týmu zcela odešla. Z posledních dvanácti duelů vyhráli Flyers pouze jednou, zcela ztratili kontakt s postupovými pozicemi do play-off a propadli se ve Východní konferenci na předposlední místo.

Šestašedesátiletý Tortorella se ujal pozice hlavního trenéra Flyers před sezonou 2022/23. V minulé sezoně se tým pod jeho vedením zlepšil ze 75 bodů na 87 a postup do play-off mu utekl jen o čtyři body. Očekávalo se, že progres bude pokračovat, jenže momentálně to vypadá, že základní část dopadne pro Letce ještě hůř než v sezoně 2022/23, kdy u nich Tortorella začínal. Již v tuto chvíli je jisté, že se Philadelphia popáté v řadě nepodívá do play-off.

Na zbývajících devět utkání této sezony převezme tým asistent Brad Shaw, který pod Tortorellou pracoval už v Columbusu mezi lety 2016 až 2021. Dá se tedy předpokládat, že týmu naordinuje obdobný herní styl. Kdo bude Flyers trénovat v příští sezoně, se bude řešit až během offseason.

