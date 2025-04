Věří v Buffalo, i když to bolí. Tuch chce být u znovuzrození týmu

Buffalo Sabres zakončili další sezonu mimo play off, už čtrnáctou v řadě. A přesto mají důvod doufat. Je jím Alex Tuch, 28letý útočník, který patří mezi ofenzivní tahouny týmu – a především mezi lídry, kteří neutíkají, když je zle.

Na rozlučce se sezonou mluvil otevřeně. „Miluju to tady v Buffalu. Opravdu si užívám, že tu můžu být. A chci tady vyhrát,“ řekl. „Upřímně jsem o své smlouvě moc nepřemýšlel. Ještě jsem o tom ani nemluvil se svou ženou – a to bude první osoba, se kterou to musím probrat.“

Tuch má před sebou poslední rok smlouvy (4,5 milionu ročně) a od 1. července může podepsat prodloužení. Vzhledem k výkonům – letos vyrovnal osobní maximum 36 góly a celkem nasbíral 67 bodů v plných 82 zápasech – je téměř jisté, že si výrazně polepší. Otázkou je, zda si Sabres udrží jeho důvěru.

Sám Tuch má jasno: individuální čísla nestačí. „Můžete se podívat zpětně na všech 82 zápasů a říct si: Kdybychom tady udělali tohle… Jenže to nemění nic na tom, že jsme prostě nebyli dost dobří,“ připustil. „Více gólů neznamená větší týmový úspěch.“

A to je fakt – Buffalo nasázelo solidních 265 branek (10. místo v NHL), ale zároveň inkasovalo 287, což je třetí nejhorší číslo v lize. Ofenziva funguje. Co chybí? Identita.

„Musíme hrát jako tým, který ví, kdo je. Každý musí přijmout týmovou mentalitu,“ řekl Tuch. „Někdy nebudete na zápise s gólem nebo nahrávkou, ale pomůžete spoluhráči a pomůžete týmu vyhrát. A výhry pak přinášejí sebevědomí – a to se vrátí i ve vašich výkonech.“

Podle něj právě ke konci sezony bylo znát, že tým začíná chápat, co je potřeba. „V posledních 20 zápasech bylo vidět, jak se kluci víc vraceli dozadu, jak se obětovali. Tudy vede cesta. A můžeme se posunout ještě dál.“

Vedle Tucha se na výsluní dostal i další jméno – Ryan McLeod, který přišel z Edmontonu. Ve své první sezoně v Buffalu zaznamenal 20 gólů, 33 asistencí a celkem 53 bodů, vše nové kariérní maximum. Navíc ovládl 52,5 % vhazování a byl klíčovou postavou oslabení.

„Chci tu zůstat,“ řekl McLeod novinářům. V létě mu končí smlouva a jako chráněný volný hráč bude také požadovat navýšení (dosud bral 2,1 milionu).

